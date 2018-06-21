Bağımlılıkla mücadelede yeni yol haritası belirlendi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Başbakanımız Binali Yıldırım 2017 yılında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunu kurdu. Bu kurul hem uyuşturucu hem sigara hem alkol hem de dijital ya da teknolojik gibi bağımlık türüyle mücadele ediyor. Şu ana kadar bu kurulla uyuşturucuyla mücadelede 2018-2023 stratejik planımızı ve sigara gibi bağımlılıklar konusunda yeni yol haritamızı belirledik" dedi.
AA'nın haberine göre; Recep Akdağ, 2008 yılında sigarayla mücadelede ciddi mesafe alındığını belirterek, Türkiye'de o dönemde sigara içme oranının yüzde 31'lerden 27'lere gerilediğini ifade etti.
Daha sonraki yıllarda bu oranın yüzde 32'lere çıktığına işaret eden Akdağ, bu kapsamda gelecek 5 yılda bağımlılıkla mücadelede yeni yol haritası belirlediklerini bildirdi.
Akdağ, şöyle devam etti: "Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulunu 2014 yılında kurduk ve önemli mesafeler aldık. İstişaremiz sonucu Başbakanımız Binali Yıldırım 2017 yılında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunu kurdu. Bu kurul hem uyuşturucu hem sigara hem alkol hem de dijital ya da teknolojik gibi bağımlık türüyle mücadele ediyor. Şu ana kadar bu kurulla uyuşturucuyla mücadelede 2018- 2023 stratejik planımızı ve sigara gibi bağımlılıklar konusunda yeni yol haritamızı belirledik. Önümüzdeki 5 yılda 15 yaş üzeri bütün toplumda sigara içme oranlarını yüzde 25'lerin altına, yüzde 20'lere çekmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda illerde özel kurullar oluşturduk, onlar bu plan ve stratejileri hayata geçirecek."
"UYUŞTURUCU SALGINININ KAPISINDAYIZ"
Tamamen uyuşturucunun kıskacına düşen Avrupa ve ABD'de bu illetin adeta salgın boyutunda olduğunu ve ABD ile Avrupa ülkelerinin bunu yıllardır önleyemediklerini belirten Akdağ, "Türkiye olarak uyuşturucu salgının kapısındayız ve bu çok ciddi risk. Bu nedenle çok yönlü şekilde bütün paydaşlarla her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.
Akdağ, Türkiye'nin doğudan gelen uyuşturucu trafiği açısından transit ülke olduğunu, Afganistan ve İran üzerinden gelen birtakım maddelerin Avrupa'ya geçirildiğini vurgulayarak, bu maddelerin bir kısmının ise Türkiye'de satılmaya çalışıldığına değindi.
Yeni kuşak uyuşturucu maddelerinin Hollanda, Belçika ve bazı Avrupa ülkelerinde üretildiği ve hedef noktanın Türkiye'ye olduğunu aktaran Akdağ, Hollanda başta olmak üzere Avrupalı ülkelerin bu konuda görevlerini yerine getirmediklerini söyledi.
"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PLANINI YIL İÇİNDE BİTİRECEĞİZ"
Akdağ, uyuşturucu ve madde bağımlılıklarıyla ilgili ilkokul çağından başlanarak gençlerin ve ailelerin eğitilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Ortaokuldaki çocuklara biraz daha farklı, liseye gelince daha faklı modellerle uyuşturucu ve maddelerin zararlarını anlatacağız. Türkiye, teknolojinin yanlış kullanımında ve teknoloji bağımlılığı oranlarında dünyada en ön sıralarda. Bu nedenle bütün zararlı bağımlılıklarla mücadele planını yıl içinde bitireceğiz. Yeşilayı da çok kuvvetli paydaş olarak yanımıza aldık, bu konuda Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile mücadelemizi sürdürüyoruz."
Madde bağımlılığına özellikle kolay bulunan ve ucuz olanlarla başlanıldığını vurgulayan Akdağ, "Sigara sağlığa zararlı hepimiz biliyoruz ama sigara aynı zamanda madde bağımlılığına geçiş açısından risk teşkil eden madde. Her sigara içen elbette madde bağımlısı olmuyor ama madde bağımlısı olanların çoğu önceden sigara içenler." diye konuştu.
Akdağ, hükümet olarak alkol, sigara uyuşturucu ve madde bağımlılıklarıyla ilgili mücadeleyi yoğun olarak kararlılıkla yürüteceklerine değinerek, bu maddelere bağımlı olanlar için ciddi rehabilitasyon merkezleri oluşturduklarını belirtti.
BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE FARKLI UYGULAMA
Bağımlılıkla mücadelede farklı uygulama başladıklarına işaret eden Akdağ, şunları kaydetti: "Herhangi bir şehirde ya da semtte belli günlerde kanalizasyon atık sularında 20'ye yakın maddeyi ölçerek o madenin o şehirde ne kadar kullanıldığını ölçmeye başlıyoruz. Şimdi bu uygulamaya Adana ve İstanbul'da başladık, başka 15 şehirde daha bunu yapacağız. Bu konuda mücadelemiz uzun soluklu."
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