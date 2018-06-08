En sık duyduğumuz sorun uzun açlık nedeniyle ortaya çıkan kabızlık problemi oluyor. İftarda tüketilen katı besinlerin yoğunluğu, sıvı alımının vakit nedeniyle kısıtlı olması gibi nedenler de kabızlık görülme riskini artırıyor. Sebze yemeklerine ağırlık verin. Özellikle bamya, bezelye gibi mevsim sebzeleri oldukça posalıdır. Sahurda aç karna laksatif meyvelerden kuru kayısı, incir, kuru erik gibi) 1 porsiyon su ile tüketmeye çalışın. Özellikle anjelik erik(mürdüm eriği) hem laksatiftir hem de posası yüksektir. İftardan sonra ara öğün olarak veya iftarda da meyve komposto olarak tercih edebilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf'un HT Egeli'de yer alan haberi... -
SAHURDA ÇAY TÜKETMEYİN
Bol su tüketmeye çalışın. Ülser veya gastrit yok ise sularınızın içine limon eklerseniz bağırsaklarınız daha çok çalışacaktır. Sahurda ve iftar sonrası sularınızı limonlu tercih etmeye çalışın. Yoğurtlarınızı probiyotik olarak tercih edin veya kefir tüketin. Zeytinyağını yemeklerinize çiğ olarak ekleyin. Zeytinyağı çiğ tüketildiğinde barsak hareketlerini hızlandırmada daha etkilidir. Tam buğday ekmek, bulgur, kepekli makarna gibi posa içeriği yüksek tahıl gruplarını tercih edin. Patates, muz, pirinç, beyaz un gibi peklik yapan besinleri tüketmeyin. Fazla çay tüketmek peklik yapabilir. Bu yüzden sahurda mümkünse çay veya kahve tüketmeyin. Tadını sevdiğiniz bitki çayları (ıhlamur, rezene) tüketin.
KİMYON VE KARABİBER EKLEYİN
İftar yemeklerinize kimyon ve karabiber ekleyin. Pekliğin verdiği şişkinliği azaltacaktır. Öğütülmüş keten tohumunu yoğurtlarınıza veya salatalarınıza 1-2 tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Reflü şikayetiniz var ise kuşkusuz en dikkat edilmesi gereken öğün sahur olacaktır. Sahurda fazla yağlı, kızartılarak yapılmış yemeklerden kaçının. Kahvaltı gibi hafif öğünler sindirim sistemi için daha kolay sindirilir.
TUZ VE ACI BİBERİ AZALTIN
Aşırı salata, bulgur gibi fazla posa içeren gıdaları sahurda aşırı tüketmeyin. Sıvı alımını artırmak için sahurda meyve gibi su içeriği yüksek besinler tavsiye ediyoruz ama fazla miktar sıvı reflüyü tetikleyebilir. Çorba, cacık, komposto gibi sıvı besinleri birlikte tüketmektense birini tercih etmek daha doğru olacaktır. Sıvı alımını birden yüklenmeden yudum yudum sahur vaktine dağıtarak yapınız. Sahurda fazla baharatlı gıdaların tüketilmesi, reflü ve mide yanması şikayetlerinizi artıracaktır. Tuzu azaltın, acı biber gibi baharatlar yerine kekik ve kimyon tercih ediniz. İftarda da sahurdaki önerileri dikkate alınız ve mideyi hızlı bir şekilde doldurmayınız. İftar öğününü tüketirken beklemeli yani yemek kapları aralarında 4-5 dakika ara vererek yapmaya özen gösteriniz.
KÜÇÜK LOKMALAR ALIN VE İYİ ÇİĞNEYİN
Barsak faaliyetlerinin azalması ile birlikte gaz problemi, gün boyunca karın ağrıları oluşturarak yaşam kalitenizi etkiler. Daha az gaz problemi yaşamak için mutlaka iftarda lokmalarınızı iyi çiğnemeye özen gösterin. Büyük lokmalar daha çok gaz ve şişkinlik problemi yaratır. Yemek yerken hava yutmamaya özen gösterin. Kalabalık iftar sofralarında sohbet de artacaktır ama lokmaları çiğnerken konuşmamaya özen gösterin.
Probiyotik yoğurt, kefir gazı azaltıcı özelliğe sahiptir. Yemeklerinizde bol tüketin. İftardan sahura kadar olan zamanda rezene ve anason çayı karışımı tüketin. Yemeklerinizde bol kimyon kullanın.
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