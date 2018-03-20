Bahar Candan, Instagram hesabından paylaştığı direk dansı videosuyla sosyal medyada konuşulan isimler arasında ye alıyor. Bahar Candan'ın kim olduğu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da Bahar Candan için internette araştırma yapıyor. Peki Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında?

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bir moda yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görmektedir.

Bahar Candan, sosyal medyada Instagram hesabından paylaştığı paylaşımlarla takipçileriyle buluşuyor.

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