MHP lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'taki referanduma ilişkin, "Barzani ateşle oynadı, yanmayı da göze aldı. Çelişkili açıklamalar Barzani'nin değirmenine su taşıyor." açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(IKBY'deki referandum) En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Türkmenler, sahipsiz ve yalnız değildir, acı verici etnik soykırıma, vatansızlığa da asla terk edilmeyeceklerdir. Kararımız kesin, duruşumuz net, sözümüz senettir." diye konuştu.

devlet bahçeli

Kerkük