Bahtiyar Ölmez'in 7. bölümü bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Aylin, Çağla ile yüzleşiyor. Bu yüzleşmeden sonra Aylin'in Bahtiyar'a olan ilgisi değişiyor ve nefrete dönüşüyor. Bu gelişmenin ardından Aylin evi terk ediyor. İşte Bahtiyar Ölmez 7. bölüm fragmanı ve özeti...

BAHTİYAR ÖLMEZ 7. BÖLÜM FRAGMANI: AYLİN EVİ TERK EDİYOR

Aylin'in ve Çağla yüzleşmesi, Aylin'in Bahtiyar'a olan ilgisini bir anda nefrete dönüştürür. Aylin evi terk eder. Bahtiyar Aylin'e kendini affettirmek için ne yapacağını şaşırır. Memduh ve Anıl'ın buldukları çözüm her şeyi halledecek türdendir. Ancak Çağla kendine yeni bir müttefik bulmuştur.

Fuat. Fuat'ın hamlesi yüzünden Bahtiyar işleri yoluna koyamaz, tam tersine Aylin'in ona olan nefreti artar. Bütün bunlar olurken Nuran Caner birlikteliğini öğrenen Bahtiyar, ikisini ayırmaya karar verir ve Caner'le yüzleşir.

Öte yandan Aylin'in gönlünü alamayacağını anlayan Bahtiyar tüm gemileri yakar, her şeyi Aylin'e anlatmaya karar verir. Ancak Memduh ve Anıl'ın, Bahtiyar'a engel olmak için yaptıkları 'ilginç plan' işleri çok farklı bir noktaya taşır. Hem Aylin'in hayatı tehlikeye girer, hem de Aytekin Bahtiyar'a düşman kesilir.

Üstelik bu düşmanlık öyle bir noktaya varır ki, Aytekin Bahtiyar'ın evinin adresini bulur!

BAHTİYAR ÖLMEZ NE ZAMAN?

Bahtiyar Ölmez her Cumartesi 20.00'de Atv'de ekranlara gelmektedir. İşte Bahtiyar Ölmez'in genel hikayesi

Eski İstanbul semtlerinden birinde mukim kendi halinde mütevazı bir yaşantısı olan Bahtiyar Ölmez, babasının mezarcılık işlerinde çalışır. Görevi cenaze nakil aracı şoförlüğüdür. Ne ki hayatının sonuna dek bu işi sürdürmek istemez. İşte tam da bu sebeple, beklenmedik bir anda karşısına çıkan eski bir dostunun "deve kuşu çiftliği" teklifine balıklama atlar. Babasının tüm birikimini büyük umutlarla bu işe yatırır. Ne ki, dolandırıldığını anlamakta gecikmez. Hayallerini ve babasının tüm birikimini kaybetmenin öfkesiyle son sürat cenaze arabasını sürerken, eski dostunun hatıra olarak verdiği "deve kuşu yumurtasını" hışımla camdan dışarı fırlatır. Deve kuşu yumurtası öyle bir yere çarpar ki, Bahtiyar Ölmez'in hayatı bir daha geri dönülmez biçimde değişir. Artık bundan sonra kendisine tıpa tıp benzeyen ünlü mafya babası Rıfat Çakar'ın hayatını yaşamak zorunda kalacaktır. Yani, başkasının dostu, başkasının düşmanı, başkasının oğlu, başkasının babası, en önemlisi de başkasının eşi olacaktır. Bahtiyar Ölmez, Rıfat Çakar'ın yeraltı dünyasında yükselmek için ünlü baronlardan Aytekin Yavuz'un kızı Aylin'le karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesinde "sahte evlilik" yaptığından habersizdir. Sahte Rıfat Çakar olarak "sahte bir evliliğin" içine düşen kahramanımız, Rıfat Çakar'ın azılı düşmanı (Aylin'in eski sevgilisi) Çivi Fuat'la da kıyasıya rekabet içine girecektir. Bahtiyar Ölmez iki hayat arasında sıkışır kalır. Bir yandan babasının ve kız kardeşinin de içinde yer aldığı "eski hayatını" idare etmeye çalışırken, diğer yandan "yeni hayatına" uyum sağlamayı başarabilecek midir? En ufak hatanın kendisinin ve sevdiklerinin hayatına mal olacağını bilen kahramanımızı heyecan ve komedi dolu sayısız macera beklemektedir.

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