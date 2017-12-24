Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı, Güven Hokna, Orhan Aydın gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. İşte Bahtiyar ölmez yeni bölümde yaşanacaklar.

BAHTİYAR ÖLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Rıfat Baba, Çağla'nın babasını vurdu!"

BAHTİYAR ÖLMLEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aylin'in ve Çağla yüzleşmesi, Aylin'in Bahtiyar'a olan ilgisini bir anda nefrete dönüştürür. Aylin evi terk eder. Bahtiyar Aylin'e kendini affettirmek için ne yapacağını şaşırır. Memduh ve Anıl'ın buldukları çözüm her şeyi halledecek türdendir. Ancak Çağla kendine yeni bir müttefik bulmuştur: Fuat. Fuat'ın hamlesi yüzünden Bahtiyar işleri yoluna koyamaz, tam tersine Aylin'in ona olan nefreti artar. Bütün bunlar olurken Nuran Caner birlikteliğini öğrenen Bahtiyar, ikisini ayırmaya karar verir ve Caner'le yüzleşir. Öte yandan Aylin'in gönlünü alamayacağını anlayan Bahtiyar tüm gemileri yakar, her şeyi Aylin'e anlatmaya karar verir. Ancak Memduh ve Anıl'ın, Bahtiyar'a engel olmak için yaptıkları 'ilginç plan' işleri çok farklı bir noktaya taşır. Hem Aylin'in hayatı tehlikeye girer, hem de Aytekin Bahtiyar'a düşman kesilir. Üstelik bu düşmanlık öyle bir noktaya varır ki, Aytekin Bahtiyar'ın evinin adresini bulur!

Bahtiyar Ölmez

Bahtiyar Ölmez yeni bölüm

Bahtiyar Ölmez 8. bölüm

Bahtiyar Ölmez fragman

Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı