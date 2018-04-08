Türkiye'de daha önce üretimi yapılmayan 120 mm HE-T Tank Topu mühimmatı MKE Kurumu tarafından üretilmeye başlandı. Açıkta ve sütre gerisinde bulunan hedeflere karşı çok etkili olan, özellikle "vekalet savaşları" olarak bilinen ve şehir içi operasyonlarda tanklar tarafından kullanılabilen 120 mm HE-T Tank Topu Mühimmatı MKE Kurumunu'nun kendi öz kaynakları ile yürütülen bir ArGe projesi sonucunda geliştirildi.



1 YIL GİBİ KISA SÜREDE GELİŞTİRİLDİ

Alışılagelmiş harekat konseptine göre tank silahı zırhlı hedeflere karşı kullanıldığından MKE Kurumu şimdiye kadar bu amaca yönelik zırh delicili tank mühimmatı üretiyordu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında değişen hedef konseptine karşı MKE Kurumu yaptığı ArGe projesiyle ve bir yıl gibi bu tür çalışmalarda çok kısa sayılabilecek bir sürede 120 mm HE-T tank topu mühimmatını geliştirdi.

TESTLER BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu proje ile MKE Kurumu 120 mm HE-T tank topu mühimmatını tüm alt parçalarıyla birlikte yerli ve milli olarak üretebiliyor.

Tasarım faaliyetleri kısa sürede tamamlanan prototiplerin üretim aşamasından sonra atışlı testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yeni geliştirilen tank topu mühimmatının sertifikasyon ve atış cetvel çıkarılması çalışmaları ise devam ediyor.

120 mm HE-T Tank Topu Mühimmatı için 2018 yılı ikinci yarısında seri üretime başlanacak. Bu yıl içinde TSK’ya 3000 adet teslimat yapılması bekleniyor. İlk kez yapılacak bu üretim ile, TSK'nın harekat sırasında ihtiyaç duyduğu, ancak yurtdışından ithalatında zorluk olan 120 mm HE-T tank topu mühimmatı yerli olarak sağlanabilecek.

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