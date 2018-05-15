ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kendisinden önce bu pozisyonda görev yapan Rex Tillerson'un getirdiği "işe alımları durdurma" kararını kaldırdığı ve bu kararın ardından Bakanlığa tekrar yeni alımlar yapılacağı kaydedildi.

Pompeo'nun, ABD basını tarafından ele geçirilen Bakanlık içi yazışmada, "Çalışan üyelerimizin daha adil bir şekilde görevlerine yerine getirmesi için bu kararı aldım." ifadelerini kullandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Bakanlık yetkilisi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yurt içi ve dışındaki boş koltukların dolması için böyle bir kararın alındığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, özellikle eski Başkan Barack Obama döneminden kalan çalışanların görevlerine son verilmesi ve istifaların ardından birçok koltuğun boş olduğu ve Bakanlığın yeterince aktif olamadığı yönünde eleştiriliyordu.

Tillerson döneminde ise Bakanlığa yeterince atama yapılmamıştı. Pompeo'nun aldığı kararın ardından Bakanlığa ve elçiliklere yeni isimlerin atanması bekleniyor.

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