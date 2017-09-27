Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bütünşehir Yasası"na ilişkin, "30 büyükşehirde uygulanan Bütünşehir Yasası, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi biraz daha yaygılaştırılacak. Birçok şehir daha buna katılacak. Ufak tefek de şikayetler alıyoruz. Bunların giderileceği bir yasa hazırlıyoruz. İnşallah Meclis'in çalışma sistematiği içerisinde bunu getireceğiz" dedi.
İHA'nın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Ankara'daki bir otelde düzenlenen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi"nin açılış konferansına katıldı. Açılışın ardından, stantları gezen Bakan Özhaseki, basın mensuplarının "Bütünşehir Yasası"na ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:
"Eski yönetim modelimiz içerisinde herkesin bildiği gibi büyükşehir birkaç taneydi. Daha sonra bu o günkü ismiyle 'Pergel Yasası' gibi bir yasayla, yani büyükşehirlerin nüfusuna göre 30 kilometre, 50 kilometre gibi sınırlarla büyütülmüştü. En sonunda da İzmit ve İstanbul'da denenen 'Bütünşehir Yasası' diye adlandırılan bir yasayla 30 büyükşehire ulaşmış olduk. Birkaç sene geçti aradan ve uygulamaları hep birlikte gördük, faydalarını, zararlarını hep birlikte hissettik. Şikayetleri de değerlendirdik. Neticesine geldiğimiz noktada bu fikrin doğru olduğunu, şehirlerde bir bütün olarak hareket etmenin, gerek büyükşehir merkez ilçe belediyelerin, gerekse de çevredeki ilçe belediyelerin ve beldelerin hep birlikte ortak bir planlama, ortak bir altyapı, üstyapı planlamasıyla hareket edilmesinin doğru olduğu kanaati hepimizde oluştu. Bu manada 30 büyükşehirde uygulanan Bütünşehir Yasası, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi biraz daha yaygılaştırılacak. Birçok şehir daha buna katılacak. Ancak burada şunu da söylemeliyiz, ufak tefek de şikayetler alıyoruz. Bunların giderileceği bir yasa hazırlıyoruz. İnşallah Meclis'in çalışma sistematiği içerisinde bunu getireceğiz. Orada uzun uzadıya tartışacağız bu konuyu ve geliştireceğiz. Bütün şehirler hazır olmayabilir. Etap etap geçmekte fayda var. Herhalde nüfus kriteri ile biraz daha şehirlerin geliştirilmesi daha akılcı gözüküyor."
"MECLİS'E GELİP TARTIŞMAYA AÇIK HALE GELECEK"
Kriterlerin belli olup olmadığına ilişkin Bakan Özhaseki, "Kriterler çalışılıyor, yasa üzerinde görüşmeler yapıyoruz, hazırlıyoruz. Bakanlar Kurulu'na sunulacak, sonra Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, en son Meclis'e gelip tartışmaya açık hale gelecek" ifadelerini kullandı.
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