Taşerona kadro müjdesi geliyor! Bakan Sarıeroğlu'ndan flaş taşeron açıklaması

Taşerona kadro konusunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca taşeron işçisi, taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan son gelişmeleri büyük heyecanla takip ediyor. İnternet üzerinde de konuyu takip etmek üzere arama yapan taşeron işçileri, "taşerona kadro" ve "taşerona kadroda son durum" aramalarını yapıyor. İşte taşerona kadro verilmesi konusundaki son gelişmeler ve Bakan Sarıeroğlu'nun taşeron açıklaması...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ? BAKAN SARIEROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sarıeroğlu, AK Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığının Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, taşeron sürecine de değindi. Sarıeroğlu, taşeron sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve gündemlerinde taşeron süreci olduğunu vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Taşerondaki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. Göreve geldiğimizde hemen çalışmaya başladık. Konuyu farklı mecralara çekmeye çalışan kesimler var ama Sayın Başbakanımız grup toplantısında gerekli açıklamayı yaptı. İnşallah bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızı kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacağız."

"5.2 ORANINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek 15 Temmuz gecesi Türk milletinin destan yazdığını ifade etti.

Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Şu anda 5.2 oranında büyümeye devam ediyoruz. Ekonomik olarak ülkemize zarar vermek isteyen güçlerle karşı karşıya geliyoruz. Diğer yandan sınır güvenliğimiz, ülkemizin bütünlüğünü sağlamak için operasyon yapıyoruz, Hain terör örgütü PKK ile mücadelemizi sürdürüyor, bir yandan da birlik beraberlik içinde hep birlikte üreterek, çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz."

"TAŞERON İŞİ BİTTİ, ELİ KULAĞINDA"

Başbakan Binali Yıldırım da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, son günlerde gündemde olan ve milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren taşerona kadro konusunda, "O iş bitti tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor." demişti.

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