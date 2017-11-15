Taşerona kadro geliyor mu? Bakan Sarıeroğlu'ndan flaş taşeron açıklaması

"Taşerona kadro verilecek mi?" sorusu, yurt genelinde farklı mesleklerde taşeron işçi konumunda çalışan milyonlarca vatandaş tarafından soruluyor. Son günlerde yeni gelişmelerin yaşandığı taşerona kadro konusundaki son gelişmeleri izleyen vatandaşlar, taşerona kadroda son durumu merak ediyor. İşte taşerona kadro konusundaki yeni gelişmeler.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Taşerona kadro verilmesi konusunda geçtiğimiz günlerde de açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bir açıklamada daha bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısında konuştu.

Taşerona kadro verilmesi konusunda da açıklama yapan Sarıeroğlu, "Taşeron konusunda hafta sonu açıklama yaptık. Biz ilk günden itibaren bu konuya ilişkin yaklaşımımızı açık bir şekilde ortaya koyduk. Bu konunun yıl sonuna kadar bitmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konunun nasıl derin bir konu olduğunu, farklı ayakları olduğunu taşeron çalışan arkadaşlarımızın çok iyi bildiğini düşünüyorum. Göstermiş olduğunuz gayrete taşeron kardeşlerimizin de aynı şekilde karşılık vereceğine inanıyorum." dedi.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL'DAN TAŞERONA KADRO VERİLMESİ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Taşeron düzenlemesiyle ilgili bakanlıkların çalışmalarını belli bir noktaya getirdiklerini belirten Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konuyla ilgili toplantıların yapıldığını, burada birçok konunun gündeme geldiğini söyledi.

Kapsam da dahil olmak üzere statü, ileriye dönük haklar, sağlanacak imkanlar gibi çok sayıda başlık olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları süratle tamamlayıp Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Bakanlar Kurulunda da bu konularda Hükümet olarak kararımızı verdikten sonra, en kısa zamanda olacağını tahmin ediyorum, bu kanun tasarısını Meclise getirmek istiyoruz. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin yılbaşından önce çıkması noktasında Hükümet olarak bir irademiz var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

CHP, TAŞERON ÇALIŞTAYI DÜZENLEYECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘taşeron çalıştayı' düzenleyerek, çıkacak öneriyi kamuoyu ve hükümetle paylaşacaklarını söyledi.

CHP Malatya İl Teşkilatı'nda basın toplantısı düzenleyen Veli Ağbaba, CHP olarak taşeronlarla ilgili düzenleyecekleri çalıştayın çalışmalarının başladığını kaydederek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği taşeron meselesi var, en son hükümetin gündemine girdi.

1 Kasım seçimlerinin sloganı ‘taşerona kadro' idi. Seçimi kazandılar, bu unutuldu. 22 Mart 2016'da ‘taşerona kadro vereceğiz' denildi ama bu söz unutulup gitti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan taşeron için çalıştay düzenliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, taşeron işçi dernekleri, taşeron işçiler, uzmanlar ve gazetecilerin katılacağı bir çalıştay düzenleyeceğiz. Paydaşlarla görüştükten sonra önerimizi hem kamuoyu hem de hükümetle paylaşacağız. Her gün bir şey çıkıyor, ‘taşerona kadro' deniliyor ama ne olacağı belli değil. Bu mesele mutlaka çözülmelidir. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması gerekiyor" diye konuştu.

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