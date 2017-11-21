Taşerona kadro geliyor mu? Taşerona kadroda SICAK gelişmeler

Taşerona kadro bekleyen işçiler, hükümetten yapılacak taşerona kadro açıklamasını dört gözle bekliyor. Son günlerde yapılan açıklamaları yakından takip eden işçiler, süreci de takip etmek için "taşerona kadro geliyor mu?" ve "taşerona kadroda son durum" aramalarıonı yapıyor. Peki taşerona kadroda son durum ne? Taşerona kadro gelecek mi? İşte son durum.

TAŞERONA KADRODA VERİLECEK Mİ?

Taşerona kadro verilmesi konusunda son günlerde yaşanan gelişmeler, kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen vatandaşları umutlandırmış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerona kadro verilmesi konusunda birçok kez açıklama yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise Taşeron İşçilik Çalıştayı düzenlemişti.

Öte yandan, dün de Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, taşerona kadro verilmesi konusunda Bakanlar Kurulu sonrasında bir açıklama yaptı. İşte taşerona kadro konusundaki son gelişmeler.

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçi uygulamasına ilişkin düzenlemeye yönelik, "İnşallah Aralık ayı sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa TBMM'ye gelecek ve yasalaştırılacaktır." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının dördüncü bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Ağbal, "taşeron işçilerle" ilgili soru üzerine, kamu hizmetlerinde son 15 yıldır hem nitelik hem de nicelik olarak önemli artışlar sağlandığını söyledi.

Artık vatandaşların eğitim, sağlık ve diğer tüm kamu hizmetlerine erişebildiğini belirten Ağbal, "Biz bu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, işçiler ve personele dayalı ihaleler neticesinde çalışan personel alıyoruz. Bu sayededir ki örneğin bugün Sağlık Bakanlığında 160 bin personel bu şekilde çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON İŞÇİLİK AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var." dedi.

Sarıeroğlu, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların" sorulduğu Sarıeroğlu, taşeronun AK Parti döneminde ortaya çıkmış bir çalışma şekli olmadığını, geçmişten beri Türkiye'de uygulandığını hatırlattı.

Sarıeroğlu, bu çalışma şeklinin AK Parti iktidara geldikten sonra disipline edildiğini, kurallarının netleştirildiğini, taşeronlara sendika üyeliğinin getirildiğini belirterek, 7 Haziran'dan sonraki süreçte, özellikle 1 Kasım seçimlerinde "taşeronların kamuda istihdam edilmesine" ilişkin söylemlerin olduğunu bildirdi.

Bununla ilgili göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarına değinen Sarıeroğlu, "Belli bir çalışma vardı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık gece gündüz... Çünkü alan çok geniş bir alan, farklı yansımaları, farklı şekilde etkileri olacak bir alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik." dedi.

Çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğine, bunların taslaklarını Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımızın bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi tekrar revize ediyoruz, dün çalıştık bununla ilgili Bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip tabii ki kamuoyuna sunacağız, burada bir tartışma olacak, kendi iç mekanizmamızda bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz ve sonrasında hızlı bir biçimde Meclise getirmeyi arzu ediyoruz. Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

TAŞERON

taşerona kadro

Taşerona kadro verilecek mi?

Taşerona kadroda son durum