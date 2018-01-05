İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen gün yaptığı konuşmadaki "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir" sözleriyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu.

"BENİM POLİSİM NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLADI"

DHA'nın aktardığına göre, İzmir'de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki gündür yazarak, çizerek üzerine geliyorlar. Kendilerince birşeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, 'Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin' diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı" diye konuştu.

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