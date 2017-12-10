Bakan Soylu: Beşiktaş saldırısının talimatını veren iki teröristin adım adım peşindeyiz

Konuşmasının başında geçen yıl 10 Aralık'ta, İstanbul Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet polislerine yönelik yapılan hain saldırının talimatını veren iki teröristin adım adım peşinde olduklarını ifade eden Soylu "O talimatı veren iki kişinin peşindeyiz. Evlatlarımız onları sığındıkları deliklerde, inlerinde her noktada arıyor" dedi.

İHA'nın aktardığına göre; Soylu, hain saldırının talimatını veren iki teröristi her yerde arandığını belirterek "Bugün 10 aralık. geçen yıl bugün, İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerimize yönelik hain bir saldırı gerçekleştirilmişti. O saldırıda şehit olan evlatlarımızın cenaze töreninde bir söz vermiştim. Kanlarını yerde bırakmayacağımızı ifade etmiştim. Üzerinden bir yıl geçti ve Allah'a çok şükür, o hain terör örgütünün bütün eylemlerini 2017 burunlarından fitil fitil getirdik. O talimatı veren iki kişinin peşinde olduğumuzu ve onları evlatlarımız sığındıkları deliklerde, inlerinde her noktada arıyor. Bütün inlerine girdik ve bugün terör örgütünü bitme noktasına getirdik. Cenab-ı Allah, başta geçen yıl bugün Beşiktaş'ta kaybettiğimiz çevik kuvvet şehitlerimiz olmak üzere 15 Temmuz şehitlerinden bütün terör şehitlerine, Malazgirt'ten kurtuluş savaşımıza; askerimizden, polisimize, jandarmamızdan sivilimize, 15 yaşındaki evladımız Eren Bülbül'ümüze kadar bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. bizleri de şefaatlerine nail eylesin" dedi.

"ORTA DOĞU'DA OLMAYAN İKİ ÜLKE OYUN KURMAYA ÇALIŞIYOR"

Bakan Soylu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına sert tepki göstererek, "Amerika'nın bugün 'ben terörle mücadele ediyorum' demesi inandırıcı değildir. Dünyayı ahmak mı sanıyorlar? DAEŞ ile terörle uğraşırken ne hikmetse hiçbir terör örgütünün eline iğne bile batırmadığı ülke arkadan sinsice bir şeyler çeviriyor. Ortadoğu'ya ait olmayan 2 ülke bugün bir oyun kurmaya çalışıyor. Herkes duysun ve bilsin ki, İsrail ve Amerika hiç heveslenmesin, bütün dünyaya buradan haykırıyorum; Kudüs onlara yar olmayacaktır. ABD'nin bu kararı hiçbir zaman hayat bulamayacaktır. Kudüs meselesi oldu, bittiyle halledilecek bir mesele değildir. Bu coğrafyada insanlara yaşattığınız acı ve çektirdiniz eziyetin üstü örtülecek gibi değildir. Terörle mücadelede Ortadoğu'yu bir atış poligonu haline, silah deneme tahtası haline getirenler bizzat terörün destekçisi ve kaynağı olmuşlardır. Terörle mücadele ettiğini söyle İsrail'in ekmeğine bir yandan yağ sür, hikâye anlat. Bizim hikâyene karnımız tok Amerika, karnımız tok. Ortadoğu kimsenin babasının çiftliği değildir. Buralar bizim tarihi kardeşlik alanlarımızdır. Buradaki hiçbir toprak parçası başkaların hayaline malzeme olmayacaktır" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bakan Soylu konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dekont iddialarıyla ilgili olarak kendisinin rezil olduğunu belirterek, "Türkiye, bir yandan bu işlerle, bir yandan ümmetin, mazlumların derdiyle uğraşırken içeride bir müfteri, bir siyaset bezirgânının hezeyanları, yalanları ve iftiralarıyla uğraşmaktadır. Türkiye'nin siyasi istikrarına nerede bir saldırı ve ihanet varsa biz bu siyaset bezirgânın savunmasına görüyoruz. Vekilleri terörün cenazesindeyken, kendisi terörle iltisaklı olduğu için hapse attığımız kişileri hapiste ziyaret eder. Girdiği her seçimde milletten tokat yiyen bu zat belli ki akıllanmamış. Bu siyasi düzenbaz dün ak dediğine ertesi gün kara diyen zat. 2 haftadır eline tutuşturulmuş paçavralarla şov yapmaktadır. Açıklayacağım, büyük kıyamet kopacak, rezil olacaklar dedi. Kendisi rezil oldu. Bütün Türkiye gördü ki bu siyasi sahtekâr, yalanlarının ve iftiralarının üzerinden Türkiye'de başka bir oyna soyunmuş. Şimdi konu mahkemeye intikal etti. Sonra hızını alamadı kurumları, hepimizi de asmakla tehdit etti. Dünde şahsıma bir laf etmiş. Demiş ki; seni asmayacağım da rezil edeceğim Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum sen bittin. Daha bitmedi gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu. gözlerinden öperi ' demekle bırakmıyorum, daha yeni başladık yanına bir doktor al Kılıçdaroğlu. Beraber iş çevirdiğin özel kalem müdürün iyi bilir doktorların hangi rezidanslarda ve dairelerde olduğunu. Sen buradan ne demek istediğimi anlıyorsun, gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu gözlerinden. Sen daha kimi tehdit ettiğinin farkında bile değilsin. Hepimizin alnı açıktır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Turpun büyüğü heybede Kılıçdaroğlu. Sen o meşhur çarklarını yine yaparsın tabi ki önümüzdeki günlerde. Bu işin peşini bırakacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. Bugün 12'inci gün, tek tek sayıyorum. Şerefliysen ispat et, iftira atma. O iddiaları ispat etmesen buradan söylüyorum: şerefsizsin ve siyasi sahtekârsın"ifadelerini kullandı.

süleyman soylu

içişleri bakanı