Bakan Yılmaz, TEOG sonrası liseye girişte yeni sınav sisteminin detaylarını anlattı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın kapalı bölümünde milletvekillerine TEOG’un yerine gelecek yeni sistem hakkında sunum yaptı.
Yılmaz’ın sunumunda yer alan bilgiler şöyle:
KAYGI AZALACAK
Veli ve öğrenciler kayıtları esnasında eğitim bölgesi içerisinde gidebileceği liseyi bilecek. Sınavla öğrenci alan okul sayısı sınırlı ve sınava girmek isteğe bağlı olduğu için öğrenci ve veli üzerindeki sınav baskısı ve kaygısı azalacak. Mahalle liselerinin önemi artacak.
BAŞVURU NASIL OLACAK?
Sınava giren ve girmeyen öğrenciler aynı zamanda okul tercihi yapacak. Sınava girenler önce sınav puanları ile girmek istedikleri okullardan 5 tercihte bulunacak. Ardından adreslerinin bulunduğu eğitim bölgelerinde bulunan 5 okulu tercih edecek. Sınav puanı ile tercihlerine yerleşemezlerse adreslerine bağlı eğitim bölgelerine yerleşecekler.
YERLEŞMEME OLMAYACAK
Öğrencilerin ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden toplam 9 lise yer alacak. Öğrenciler bu 9 liseden 5 tercih yapacak. 9 okul bütün lise türlerini (Anadolu, Anadolu Meslek, Anadolu İmam Hatip) kapsayacak. Hiçbir öğrencinin yerleşememe durumu olmayacak.
ÖZEL OKULLARA AYRI SINAV
Özel okullara ayrı bir giriş sınavı yapılabilir. Ayrıca bakanlık tarafından yapılan sınavın sonuçlarını öğrenci kayıtlarında kullanabilirler.
NASIL NAKİL OLACAKLAR?
Sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjanlar doğrultusunda sınav puanına göre sınavsız okullarda ise öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yapabilecek. Okul türleri arasında 10. sınıf sonuna kadar ikamet ettiği eğitim bölgesi kriteri de göz önünde bulundurularak nakil işlemleri yapılabilecek.
EK YERLEŞTİRME YOK
Sınava giriş isteğe bağlı olacak. Okul müfredatını kapsayacak. Sayısal ve sözel iki bölümden oluşacak. Sınav temel dersleri içerecek. Sınav, sadece sınavla öğrenci alan liselerin yerleştirmesinde kullanılacak. Sınavda, 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Sınav, her yıl haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak ve yine haziran ayı içinde sonuçlar ilan edilecek. Ek yerleştirme yapılmayacak.
BAKANLIK BELİRLEYECEK
Sınavla öğrenci alacak liseler bakanlık tarafından belirlenecek. 8. sınıf öğrencilerinin isteğine bağlı olarak girebileceği bir sınav yapılacak.
EĞİTİM BÖLGELERİ
Sınavsız öğrenci alan liselere yerleştirme için her ilde eğitim bölgeleri oluşturulacak. Eğitim bölgesi eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjanı ve donanımları göz önünde bulundurularak oluşturulmuş ilkokul, ortaokul ve liseleri birbirleri ile eşleştiren uygulama olacak.
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