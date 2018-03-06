Bağlantı Elemanları, Kilit ve El Aletleri (BAKİEL) sektörü, ilk olarak Eisenwarenmesse Köln 2018 fuarına katılarak Türk ürünlerini sergiledi.
Türkiye'nin son 5 yılda Almanya’ya olan ihracatını yüzde 27 artırdığına dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Hedefimiz, Almanya BAKİEL sektörü pazar payımızı ilerleyen dönemlerde daha artırmak olacaktır" diye konuştu.
Sektörün Ocak ayında 2017 yılı Ocak ayına göre ihracatını yüzde 27 artırdığını dile getiren Tecdelioğlu, "Sektöre yönelik Mart ayı içinde iki önemli fuara daha İDDMİB olarak katılım sağlayacağız. Mobilya aksesuarları sektörüne yönelik Dubai Woodshow ve kapı-pencere sektörünün fuarı olan Nürnberg Fensterbau Frontale'de yer alacağız" dedi.
FUARDA 52 TÜRK FİRMASI YER ALDI
Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşen Eisenwarenmesse 2018 fuarına 51 Türk firmasının katıldığına değinen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB ile birlikte toplam 52 Türk katılımcının fuarda yer aldığını söyledi. İki yılda bir düzenlenen Eisenwarenmesse'nin en son 2016 yılında gerçekleştiğinin bilgisini veren Tecdelioğlu, "2016 yılındaki fuarda toplamda 2 bin 670 katılımcı yer almış. 124 farklı ülkeden 44 bin ziyaretçi gelmiş. Fuarı en çok ziyaret eden ilk 5 ülke ise; Birleşik Krallık, Hollanda, Çin, İsviçre, İtalya" diye konuştu.
ALMANYA'YA İHRACATINI YÜZDE 27 ARTIRDI
Almanya’nın BAKİEL sektöründe ithalatının 2016 yılı verilerine göre 13.9 milyar dolar olduğunu belirten Tecdelioğlu, Türkiye'nin ise son 5 yılda Almanya’ya olan ihracatını yüzde 27 artırdığını aktardı. Tecdelioğlu, hedeflerinin Almanya BAKİEL sektörü pazar payını ilerleyen dönemlerde daha artırmak olduğunu söyledi. BAKİEL sektöründe 70 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Tecdelioğlu, "Sektör ihracat kilogram başı birim fiyatımız 4,07 dolar. Birim fiyatımız, sektörümüzün katma değerliliğini ortaya koyuyor" dedi.
YAKLAŞIK 1.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ
BAKİEL sektörünün 2017 yılı toplam ihracat rakamının 1.464 milyar dolar olduğu bilgisini veren Çetin Tecdelioğlu, "Alt sektör bazında rakamlar ise, bağlantı elemanları sektörü: 679,7 milyon dolar, kilitler, bina donanımları, mobilya aksesuarları 620,1 milyon dolar, el aletleri 164,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016’ya göre Ocak-Aralık döneminde el aletleri sektörü ihracatında yüzde 26,2’lik artış, kilit ve bina donanımları sektöründe yüzde 8,9’luk bir artış ve bağlantı elemanları sektöründe ise yüzde 16,9’luk bir artış gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.
OCAK AYI HIZLI BAŞLADI
BAKİEL sektörünün 2018 yılına özellikle bağlantı elemanları sektöründe olumlu bir ivme ile başladığını aktaran Tecdelioğlu, şu bilgileri verdi: "Ocak ayı ihracat verilerine baktığımızda bağlantı elemanları sektörü ihracat rakamlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 45’in üstünde bir artış bulunmakta. Kilitler, bina donanımları, mobilya aksesuarları sektörlerinde de ortalama yüzde 28,4’lük bir artış söz konusu. BAKİEL sektöründe Ocak 2018’de, Ocak 2017’ye göre ihracat yüzde 27,0 arttı."
UR-GE ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ
Sektöre yönelik mart ayı içerisinde iki önemli fuara daha İDDMİB olarak katılım sağlayacaklarını belirten Tecdelioğlu, mobilya aksesuarları sektörünün yer aldığı Dubai Woodshow ve kapı-pencere sektörü fuarı olan Nürnberg Fensterbau Frontale'e katılımda bulunacaklarını kaydetti.İDDMİB olarak BAKİEL sektörüne yönelik 2016 yılında ikincisini başlattıkları Ur-Ge projelerine devam ettiklerini vurgulayan Tecdelioğlu, "42 firmadan oluşan bu kümede bu yıl Ocak ayında Polonya’ya bir heyet geçekleştirdik. Bu yıl içinde Meksika, Almanya ve Çin’e de heyet gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
DEMİR, DEMİR DIŞINDA İHRACAT HEDEFİ 7.7 MİLYAR DOLAR
İDDMİB olarak üyeleriN 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiğine değinen Çetin Tecdelioğlu, "Demir, demir dışı 2017 yılı sektör ihracatımız 7 Milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında ise 7,7 milyar dolar ihracat değerine ulaşmayı hedefliyoruz. İDDMİB olarak 2018 yılı içinde milli katılım, fuarlar, Ur-Ge heyetleri olmak üzere 40’ı aşkın faaliyet gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.