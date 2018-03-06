Bağlantı Elemanları, Kilit ve El Aletleri (BAKİEL) sektörü, ilk olarak Eisenwarenmesse Köln 2018 fuarına katılarak Türk ürünlerini sergiledi.

Türkiye'nin son 5 yılda Almanya’ya olan ihracatını yüzde 27 artırdığına dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Hedefimiz, Almanya BAKİEL sektörü pazar payımızı ilerleyen dönemlerde daha artırmak olacaktır" diye konuştu.

Sektörün Ocak ayında 2017 yılı Ocak ayına göre ihracatını yüzde 27 artırdığını dile getiren Tecdelioğlu, "Sektöre yönelik Mart ayı içinde iki önemli fuara daha İDDMİB olarak katılım sağlayacağız. Mobilya aksesuarları sektörüne yönelik Dubai Woodshow ve kapı-pencere sektörünün fuarı olan Nürnberg Fensterbau Frontale'de yer alacağız" dedi.

FUARDA 52 TÜRK FİRMASI YER ALDI



Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşen Eisenwarenmesse 2018 fuarına 51 Türk firmasının katıldığına değinen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB ile birlikte toplam 52 Türk katılımcının fuarda yer aldığını söyledi. İki yılda bir düzenlenen Eisenwarenmesse'nin en son 2016 yılında gerçekleştiğinin bilgisini veren Tecdelioğlu, "2016 yılındaki fuarda toplamda 2 bin 670 katılımcı yer almış. 124 farklı ülkeden 44 bin ziyaretçi gelmiş. Fuarı en çok ziyaret eden ilk 5 ülke ise; Birleşik Krallık, Hollanda, Çin, İsviçre, İtalya" diye konuştu.

ALMANYA'YA İHRACATINI YÜZDE 27 ARTIRDI



Almanya’nın BAKİEL sektöründe ithalatının 2016 yılı verilerine göre 13.9 milyar dolar olduğunu belirten Tecdelioğlu, Türkiye'nin ise son 5 yılda Almanya’ya olan ihracatını yüzde 27 artırdığını aktardı. Tecdelioğlu, hedeflerinin Almanya BAKİEL sektörü pazar payını ilerleyen dönemlerde daha artırmak olduğunu söyledi. BAKİEL sektöründe 70 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Tecdelioğlu, "Sektör ihracat kilogram başı birim fiyatımız 4,07 dolar. Birim fiyatımız, sektörümüzün katma değerliliğini ortaya koyuyor" dedi.



YAKLAŞIK 1.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ



BAKİEL sektörünün 2017 yılı toplam ihracat rakamının 1.464 milyar dolar olduğu bilgisini veren Çetin Tecdelioğlu, "Alt sektör bazında rakamlar ise, bağlantı elemanları sektörü: 679,7 milyon dolar, kilitler, bina donanımları, mobilya aksesuarları 620,1 milyon dolar, el aletleri 164,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016’ya göre Ocak-Aralık döneminde el aletleri sektörü ihracatında yüzde 26,2’lik artış, kilit ve bina donanımları sektöründe yüzde 8,9’luk bir artış ve bağlantı elemanları sektöründe ise yüzde 16,9’luk bir artış gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

OCAK AYI HIZLI BAŞLADI



BAKİEL sektörünün 2018 yılına özellikle bağlantı elemanları sektöründe olumlu bir ivme ile başladığını aktaran Tecdelioğlu, şu bilgileri verdi: "Ocak ayı ihracat verilerine baktığımızda bağlantı elemanları sektörü ihracat rakamlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 45’in üstünde bir artış bulunmakta. Kilitler, bina donanımları, mobilya aksesuarları sektörlerinde de ortalama yüzde 28,4’lük bir artış söz konusu. BAKİEL sektöründe Ocak 2018’de, Ocak 2017’ye göre ihracat yüzde 27,0 arttı."





UR-GE ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ



Sektöre yönelik mart ayı içerisinde iki önemli fuara daha İDDMİB olarak katılım sağlayacaklarını belirten Tecdelioğlu, mobilya aksesuarları sektörünün yer aldığı Dubai Woodshow ve kapı-pencere sektörü fuarı olan Nürnberg Fensterbau Frontale'e katılımda bulunacaklarını kaydetti.İDDMİB olarak BAKİEL sektörüne yönelik 2016 yılında ikincisini başlattıkları Ur-Ge projelerine devam ettiklerini vurgulayan Tecdelioğlu, "42 firmadan oluşan bu kümede bu yıl Ocak ayında Polonya’ya bir heyet geçekleştirdik. Bu yıl içinde Meksika, Almanya ve Çin’e de heyet gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



DEMİR, DEMİR DIŞINDA İHRACAT HEDEFİ 7.7 MİLYAR DOLAR



İDDMİB olarak üyeleriN 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiğine değinen Çetin Tecdelioğlu, "Demir, demir dışı 2017 yılı sektör ihracatımız 7 Milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında ise 7,7 milyar dolar ihracat değerine ulaşmayı hedefliyoruz. İDDMİB olarak 2018 yılı içinde milli katılım, fuarlar, Ur-Ge heyetleri olmak üzere 40’ı aşkın faaliyet gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.