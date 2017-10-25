Bakir İzzetbegoviç Şanlıurfa'da

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç, temaslarda bulunduğu Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından babası adına yaptırılan Aliya İzzetbegoviç Kültür Konağı'nın açılışına katıldı.

AA'nın haberine göre; İzzetbegoviç, yaptığı konuşmada, kültür konağına babasının adının verilmesinin onun unutulmamasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Babasının iki savaş ve hapis dönemi yaşadığını belirten İzzetbegoviç, onun 17 yılını ülkesinin özgürlüğü için sürgün ve hapiste geçirdiğini anlattı.

Türklerin ruhlarını ve gönüllerini tanıdıkça Aliya İzzetbegoviç'i neden sevdiklerini daha iyi anladığını ifade eden İzzetbegoviç, "Çünkü Aliya'nın ruhuna ve kişiliğine bakıldığında Türklerin içinde de bulunan en güzel özellikler vardı. Kendisi geleceğe bakan iyi bir Müslüman, iyi bir düşünür ve hayatı düşünen bir düşünürdü" dedi.

Babasının iyi bir savaşçı olduğunu dile getiren İzzetbegoviç, onun hiçbir cepheden çekilmediğini ve korkmadığını vurguladı.

Şanlıurfa'nın Nisan 1920'de kendisinden çok çok büyük bir düşmanı yenilgiye uğrattığını hatırlatan İzzetbegoviç, şöyle devam etti:

"Bizler de Aliya İzzetbegoviç ile birlikte Nisan 1992'de bizden güçlü olanlara karşı kalkıştık. Onlar bizden 10 kat değil, 100 kat daha güçlülerdi. Buna rağmen bizi yenemediler ve onların kaçarken sırtlarını gördük. Dünyanın her yerinde Müslümanlar ayağa kalkıyor, dik duruyorlar çünkü uzun süre boyunca zor durumda kaldılar. Bir dönem kendi özgüvenimizi yitirmiştik, değerlerimizden soğumuştuk. Ancak Müslümanlar kendi değerlerine dönüyor ve dünya arenasına tekrar çıkıyor. Dünyadaki dengeleri bozuyoruz. Bundan dolayı da bize saldıracaklar. Ancak kan olmadan özgürlük olmaz. Birinin İslamiyet’in bayrağını taşıması lazım. Cesurca kendi dini değerlerine sahip çıkarak mücadele etmek gerekmektedir. Bugün İslamiyet’in bayrağını taşıyan sizsiniz. Bu vatanın, bu ülkenin büyük oğlu Recep Tayyip Erdoğan, bugün İslamiyet’in bayrağını taşıyor, cesurca ve onurlu bir şekilde. İnsanlar hayır yapıyor, kötülük yapmıyor. Allah'ın bize bir talimatı var, iyilik yapmamız lazım, kötülüğe karşı durmamız lazım. İşiniz kolay değil ama bu işi yapabilecek bir ülke varsa o da kardeş ülke Türkiye'dir."

Konuşmanın ardından İzzetbegoviç ve beraberindekiler açılışını yaptıkları konakta, Aliya İzzetbegoviç'i anlatan fotoğraf, sözlerinin bulunduğu, hayatının anlatıldığı eserleri inceledi.

Bakir İzzetbegoviç

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