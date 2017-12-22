Muş'ta balık avına çıkan 5 kişi yoğun sis yüzünden yollarını kaybetti. Vatandaşlar, arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu bitkin bir halde bulundu.
Alınan bilgilere Malazgirt ilçesine bağlı Aktuzla köyünden Şefik ve Mesut Ulaş ile Doğan, Muhammed Muaz ve Şeref Eren isimli vatandaşlar balık avlamak üzere Murat Nehri'ne açıldı. Saat 17.00'akadar balık avlayan vatandaşlar, kelekle Murat Nehri'nde ilerlerlerken yollarını kaybettiler. Yoğun sisten dolayı kaybolan vatandaşlar jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Jandarmanın haber vermesiyle Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama-kurtarma ekipleri yola çıktı.
SİREN SESLERİYLE VATANDAŞLARA ULAŞILDI
İHA'nın haberine göre, telefonla irtibat kurdukları vatandaşların yerini öğrenmek AFAD araçlarının sirenlerini çalan ekiplerin yardımına köylüler de geldi. Yaklaşık 6 saat boyunca arazide arama çalışması yapan ekipler, vatandaşları Bulanık ilçesine bağlı Karaağıl köyü civarında bir sazlıkta bitkin halde buldu. AFAD ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
6 saat boyunca kurtarılmayı beklediklerini dile getiren Şefik Ulaş, "Saat 5'te kaybolduk. Jandarmayı aradık, sağ olsunlar onlar da AFAD'ı aradılar ve gelip bizi kurtardılar" dedi.
Arama çalışmasına katılan Salih Yavuz isimli vatandaş ise, siren sesleri üzerine evlerinden çıktıklarını belirterek, "AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte vatandaşlara ulaştık. Şu anda hastaneye götürülüyor" diye konuştu.
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