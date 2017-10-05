Japonya'nın Nagano kentinde yaşları 40-59 arasında değişen bin 181 insanla 25 yıl boyunca yürütülen araştırma kapsamında, deniz ürünü tüketimi ile depresyon arasındaki ilişki incelendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Ulusal Kanser Merkezi’nce yürütülen araştırma, en çok deniz ürünü tüketen grupta, en az tüketen gruba göre yüzde 56 daha az depresyona rastlandı. Uzmanlar özelikle turna balığının depresyona yakalanma riskini azalttığı görüşünde.

Ulusal Kanser Merkezi

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