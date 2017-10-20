Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bebekken yangında evlerinde mahsur kalması sonucu vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan 14 yaşındaki Buse Kamalı, 39. ameliyatına hazırlanıyor.
AA'nın haberine göre; Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Buse Kamalı (14), 2004'te ailesiyle Susurluk'ta yaşadıkları dönemde elektrik kontağından çıkan yangın sırasında evlerinde mahsur kaldı.
Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan Kamalı, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa ve Balıkesir'deki hastanelerde 38 operasyon geçirdi. Kamalı, şimdi Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel klinikte 39. ameliyatını olacak.
Kamalı, geçirdiği zorlu süreçte ailesinin kendisine çok destek olduğunu söyledi.
Son operasyonlarda kendisine saç ekimi yapıldığını anlatan Kamalı, şimdilerde az da olsa saçlarının uzamaya başladığını belirtti.
Yaşama tutunmak için okuluna ve okumaya ağırlık verdiğini dile getiren Kamalı, şöyle konuştu: "14 yaşındayım 39. ameliyatımı olacağım. Yüzümde biraz daha iyileşme olacak. Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Sabah kalkıyorum, okul üniformamı giyiyorum. Odamı toparlıyorum. Benim için şu an en önemli şey okumak. Okuluma gidiyorum, derslerimi yapıyorum. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı seviyorum. Onlar da beni çok seviyor. Hedefim üniversite okumak ve ardından hemşire olmak. Hemşire olduktan sonra hastalara yardımcı olacağım."
"DOKULARIN BİR KISMI ANNESİNDEN ALINDI"
Asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan baba İlhan Kamalı da kızının şu ana kadarki tedavisinin büyük bölümünü devletin karşıladığını, bazı ihtiyaçlarının da çevredeki hayırseverlerin yardımıyla giderildiğini belirtti.
Kendisini iki kızına adadığını, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çabaladığını vurgulayan Kamalı, Buse'nin tamamen iyileştiği günün hayaliyle yaşadığını kaydetti.
Kızının yüzünde ve kollarının büyük bölümünde oluşan yanıklar nedeniyle birçok operasyon geçirdiğini dile getiren Kamalı, "Bu operasyonlarda kızımın vücudunun bazı yerlerinden dokular alınarak yüzüne aktarıldı. Dokuların bir kısmı da annesinden alındı." ifadelerini kullandı.
"GÖZ VE BURUN KANALLARI DÜZELTİLECEK"
Bugüne kadar çok sayıda hastane gezdiklerini anlatan Kamalı, şunları kaydetti: "Tabii tedaviler sonucunda kızımın eski halinden eser kalmadı. Şimdi son bir ameliyatı kaldı yüzüyle ilgili. Göz kanallarında sertlik var, o yapılacak, burun kanalları düzeltilecek. Bu operasyonun ardından daha sağlıklı görünüme kavuşacak. Kızım şu an günlük hayatında okuluyla ilgileniyor. Lise öğrencisi, hayatla çok barışık, dersleri çok güzel, okulunu çok seviyor."
Konuyla ilgili konuşmakta güçlük çeken anne Akile Kamalı ise yangın gününü unutamadığını ve hala rüyalarına girdiğini söyledi.
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