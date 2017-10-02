Bangladeş, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanları geri almasını istiyor

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Mahmud Ali ve beraberindeki heyet, başkent Dakka'da Myanmar Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri U Kyaw Tint Swe ile bir araya geldi.
Toplantıda Myanmar'a Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan liderliğindeki Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerinin uygulanması konusunda anlaşma taslağı sunuldu.
Bangladeş Dışişleri Bakanı Ali, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, yıllardır Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik uygulayan Myanmar'a Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman sığınmacıları geri almayı önerdiğini söyledi.
Öte yandan, toplantıya ilişkin Myanmar tarafından henüz açıklama yapılmadı.
Ayrıca yerel bir televizyon kanalı, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal'in de Arakanlı Müslümanlar konusunda Myanmar'ı ziyaret edeceğini duyurdu.
ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.
Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.
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Misafir 22 dakika önceosmanlı ggeri gelecek gelmeli ne pahasına olursa olsun başka yol yok kalmdı bitti00