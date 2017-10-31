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Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi’de çok sayıda cinayet, yaralama ve işyeri kurşunlama olaylarına karışan çetenin 16 üyesi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 7 tabanca, 1 kama ve 65 mermi bulundu.