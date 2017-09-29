Dün yapılan seçim sonucunda Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'un yeni Belediye Başkanı oldu. Şimdi ise akıllarda "Başakşehir Belediye Başkanı kim olacak?" sorusu yer alıyor. Peki Başakşehir Belediye Başkanı kim olacak?

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından yeni İBB Başkanı'nın kim olacağı konusunda seçim dün İBB Meclisi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi'nde yapılan seçim sonucunda AK Parti'nin aday gösterdiği Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yeni İBB Başkanı oldu.

Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından boş kalan Başakşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için de seçim yapılacak ve Başakşehir Belediye Başkanı belirlenecek.

Not: Haberturk.com'un Başakşehir Belediye Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Başakşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tarih henüz belli değil.

Başakşehir Belediye Başkanlığına aday olarak ise Başakşehir Belediye Başkan Yardımcıları gösteriliyor. İşte Başakşehir Belediye Başkan Yardımcıları;

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Yasin Kartoğlu, 1977 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini İstanbul'da tamamladı ve ardından üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olarak noktaladı.

2009 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti'den Başakşehir Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen Yasin Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Günümüzde de Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Kartoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

NURETTİN ERTEMEL KİMDİR?

Nurettin Ertemel, 1966 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Siirt'li olan Ertemel, İşletme Fakültesi'nden mezun olarak üniversite eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından 1999 yılına kadar otomotiv sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu.

1999-2004 yılları arasında yaptığı Fatih Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinin ardından 2004 yılında İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği'ne seçildi.

2006 yılında Başbakan Müşavirliği kadrosunda atandı ve bu görevi esnasında Siirt Belediye Başkan Yardımcılığı'na atandı ve 2009 yılına kadar Siirt Belediye Başkan Vekilliğini de yaptı.

2009 yılında Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı'na görevlendirilmek üzere atandı ve görevi boyunca Belediyecilik alanında hem yurt içi hem yurt dışı birçok faaliyette bulundu.

HALUK DİKBAŞ KİMDİR?

Haluk Dikbaş, 1970 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Zeytinli Köyü'nde, orta ve lise eğitimini de Savaştepe Öğretmen Lisesi'nde tamamladı ve yüksek öğrenimini de Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olarak noktaladı.

Mezuniyetinin ardından 1994 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde yer alan Güneyköy İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapmaya başladı. Ardından Ardeşen Büyükmahalle İlköğretim Okulu'nda 3,5 yıl boyunca müdür olarak görev yaptı ve 1999 yılında Küçükçekmece Orhan Saral İlköğretim Okulu'na tayin oldu. 2002 yılında müdür yardımcısı, 2004 yılında müdür başyardımcısı ve 2004 yılının sonundan itibaren de Başakşehir Cahit Zarifoğlu İlköğretim Okulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

30 Ekim 2009 tarihinde kurumlar arası geçiş yaparak Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine getirildi. 19 Ekim 2010 tarihinde de Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

BEDRİ SİNAN GÜL KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da doğan Bedri Sinan Gül, 2002 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak üniversite eğitimini tamamladı. Ardından da 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Mühendisliği Bölümü'nde de yüksek lisans eğitimini yaptı.

2002 yılından 2005 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 2005-2006 yılları arasında ise İSTON A.Ş.'de Maliyet ve Analiz Sorumlusu olarak çalışan Bedri Sinan Gül, 2012'nin Ağustos ayında Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

MURAT ŞAHİN KİMDİR?

Murat Şahin, 1975 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Murat Şahin, evli ve üç çocuk babasıdır.

Günümüzde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

HATİCE GÜLGÖNÜL KİMDİR?

Hatice Gülgönül, 1970 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Hatice Gülgönül, 1994-2003 yılları arasında özel bankalarda avukatlık yaptı. 2003 yılından itibaren de serbest avukatlık yapmıştır.

2009 yılında Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne atanan Hatice Gülgönül, 2014 yılına kadar görevini sürdürmüştür. İki çocuk annesi olan Hatice Gülgönül, günümüzde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

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