Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında gözler Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçına çevirildi! Galatasaray, Kadıköy'den beraberlikle dönerek haftayı lider tamamlamayı garantilerken bu maç öncesinde 50 puanı bulunan Başakşehir ve Beşiktaş, haftayı kayıpsız kapatmak için sahaya çıkıyor! Son iki maçında 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet serisiyle Medipol Başakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş ise haftaya aynı puan ve averajla ikinci sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

YEDEKLER: Mert Günok, Bajic, Napoleoni, Mevlüt, Tunay, Frei, Uğur, Alparslan, Egemen, Gökhan

TD: Abdullah Avcı

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

YEDEKLER: Tolga, Utku, Vida, Fatih, Caner, Necip, Oğuzhan, Mustafa, Love, Larin

TD: Şenol Güneş

SAAT: 19:00

HAKEM: Halil Umut Meler

STAT: Fatih Terim

YAYIN: beIN SPORTS 1

EMRE VE EPUREANU CEZALI

Medipol Başakşehir'de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada yer alamıyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

QUARESMA'NIN CEZASI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakıyor.

KARTAL'DA 6 KİŞİ SINIRDA! Beşiktaş'ta 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

CENK TOSUN GELİYOR!

Kariyerini Everton'da sürdüren ve golleriyle İngiltere'ye damga vuran Cenk Tosun, Beşiktaş'ı unutabilmiş değil! Kara Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun’un İstanbul’a geleceği öğrenildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre yıldız futbolcunun Beşiktaş’ın bugün Medipol Başakşehir’le oynanacak maçı Fatih Terim Stadı’nda tribünden takip edeceği ve takım arkadaşlarıyla hasret gidereceği bildirildi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

BABEL "DALYA" İÇİN SAHADA

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, karşılaşmada görev alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 100. maçına çıkıyor. Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 mücadeleye çıkan Babel, Beşiktaş'ta da 41 maç olmak üzere toplam 99 lig karşılaşmasında görev aldı.

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.

İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5'inde Şenol Güneş'in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.

Şenol Güneş'in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi.

İLK RANDEVU TÜRKİYE KUPASI'NDA

Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010'da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş'in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı'nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ve Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başındayken 6. kez karşılaşacak.

Avcı ve Güneş bu maçlarda 1'er galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda atılan gol sayılarında ise eşitlik durumu söz konusu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 5 maçta 7'şer kez fileleri havalandırdı.

AVCI-GÜNEŞ REKABETİ



İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

Tarih Kulvar Avcı'nın takımı Güneş'in takımı Skor 3 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-1 10 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-1 20 Şubat 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-0 12 Aralık 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3 15 Mayıs 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3 17 Eylül 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-0 28 Kasım 2014 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 0-0 11 Şubat 2015 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-1 (3-4 penaltılar) 25 Nisan 2015 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-4 13 Eylül 2015 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 0-2 14 Şubat 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 2-2 26 Kasım 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1 30 Nisan 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 3-1 23 Ekim 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1

OPTA'NIN GÖZÜNDEN BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI



Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 20. karşılaşmalarına çıkacak. İki takım da birbirine dörder kez üstünlük kurarken, 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in Süper Lig tarihinde daha fazla berabere kaldığı başka takım yok.

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 20. karşılaşmalarına çıkacak. İki takım da birbirine dörder kez üstünlük kurarken, 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in Süper Lig tarihinde daha fazla berabere kaldığı başka takım yok. İki takım arasında ligde oynanan son 11 maçın sekizi berabere bitti (Beşiktaş iki, Başakşehir bir kez kazandı).

Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında oynadığı dokuz maçta sadece bir galibiyet elde edebildi (5B 3M).

İki takımın Başakşehir ev sahipliğinde oynadığı dokuz maçın tamamında karşılıklı gol atıldı.

Başakşehir evindeki son üç maçının birini kazanabildi (1B 1M). Bundan önceki altı maçını kazanan Başakşehir, toplamda ise iç sahadaki son 34 maçının sadece birini kaybetti (25G 8B).

Ligdeki son üç maçını kazanan Beşiktaş'ın bu sezon arka arkaya dört maçlık galibiyet serisi bulunmuyor.

Beşiktaş ligde deplasmanda dört maçtı yenilmiyor (2G 2B). Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un (8) ardından ligde deplasmanda halen devam eden en uzun ikinci yenilmezlik serisi.

Beşiktaş buna ek olarak toplamda ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi (8 maç - 6G 2B).

Beşiktaş'ın ligde oynadığı son 80 maçta aldığı dokuz yenilginin tamamı deplasmanda geldi (53G 18B). Bu dokuz yenilginin beşi İstanbul takımlarına karşıydı: Kasımpaşa (2), Fenerbahçe (2) & Başakşehir (1).

Bu sezon Süper Lig'in en az gol yiyen iki takımı bu maçta karşı karşıya gelecek: Beşiktaş - 22 & Başakşehir - 26.

Başakşehir bu sezon ligde iç sahada ligin en fazla puan toplayan üçüncü takımı iken (29), Beşiktaş deplasmanda en fazla puan toplayan üçüncü takım (20).

Başakşehir bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan üçüncü (557) ve en fazla isabetli şut atan üçüncü takım (136). Beşiktaş ise bu alanlarda sırasıyla ikinci (652) ve birinci (159) sırada yer alıyor.

Bu maçta bu sezon topa en fazla sahip olan ilk iki takım karşı karşıya gelecek: Beşiktaş - %60,4 & Başakşehir - %59,1.

İki takım arasında oynanan maçlarda atılan son altı golün üçü maçların 87. dakikaları ve sonrasında gelirken, diğer üçü ise ilk 18 dakikalar içinde geldi.

Beşiktaş'ın Başakşehir'e Süper Lig'de attığı son 15 golün 12'si maçların ikinci yarılarında geldi. Bu 12 golün yarısı ise son 15 dakikalar içinde atıldı.

Bu sezon Süper Lig'de oyuna yedekten giren oyuncularından en fazla gol katkısı alan iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek: Beşiktaş - 13 (beş gol, sekiz asist) & Başakşehir - 11 (10 gol, bir asist).

Alvaro Negredo bu sezon Süper Lig'de yedekten oyuna girip en fazla gol katkısı yapan isim (iki gol, beş asist).

Beşiktaş'ın ligde deplasmanda attığı son beş golün dördünde Alvaro Negredo'nun direkt katkısı var (bir gol, üç asist).

Beşiktaş'ın ligde deplasmanda attığı son beş golün dördünde Alvaro Negredo'nun direkt katkısı var (bir gol, üç asist). Başakşehirli Volkan Babacan ve Joseph Attamah (dörder) bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan isimler. Bu iki oyuncu, birlikte Süper Lig'de Fenerbahçe hariç (8) tüm takımlardan daha fazla gole sebep olan hata yaptı.

Edin Visca bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu (12). Visca, bu alanda Beşiktaş'ın en başarılı iki ismi olan Quaresma ve Negredo'dan (altışar) iki kat fazla asist yaptı.

Visca aynı zamanda bu sezon rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ortasaha oyuncusu (115).

Başakşehir'in iç sahada attığı son 11 lig golününün dokuzunun asisti Edin Visca (5) ve Emre Belözoğlu'ndan (4) geldi.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU



