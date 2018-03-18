Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında gözler Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçına çevirildi! Galatasaray, Kadıköy'den beraberlikle dönerek haftayı lider tamamlamayı garantilerken bu maç öncesinde 50 puanı bulunan Başakşehir ve Beşiktaş, haftayı kayıpsız kapatmak için sahaya çıkıyor! Son iki maçında 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet serisiyle Medipol Başakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş ise haftaya aynı puan ve averajla ikinci sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı.
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
YEDEKLER: Mert Günok, Bajic, Napoleoni, Mevlüt, Tunay, Frei, Uğur, Alparslan, Egemen, Gökhan
TD: Abdullah Avcı
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
YEDEKLER: Tolga, Utku, Vida, Fatih, Caner, Necip, Oğuzhan, Mustafa, Love, Larin
TD: Şenol Güneş
SAAT: 19:00
HAKEM: Halil Umut Meler
STAT: Fatih Terim
YAYIN: beIN SPORTS 1
EMRE VE EPUREANU CEZALI
Medipol Başakşehir'de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada yer alamıyor.
3 OYUNCU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.
QUARESMA'NIN CEZASI SÜRÜYOR
Beşiktaş'ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakıyor.
CENK TOSUN GELİYOR!
Kariyerini Everton'da sürdüren ve golleriyle İngiltere'ye damga vuran Cenk Tosun, Beşiktaş'ı unutabilmiş değil! Kara Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun’un İstanbul’a geleceği öğrenildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre yıldız futbolcunun Beşiktaş’ın bugün Medipol Başakşehir’le oynanacak maçı Fatih Terim Stadı’nda tribünden takip edeceği ve takım arkadaşlarıyla hasret gidereceği bildirildi.
BABEL "DALYA" İÇİN SAHADA
Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, karşılaşmada görev alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 100. maçına çıkıyor. Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 mücadeleye çıkan Babel, Beşiktaş'ta da 41 maç olmak üzere toplam 99 lig karşılaşmasında görev aldı.
Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.
İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5'inde Şenol Güneş'in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.
Şenol Güneş'in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi.
İLK RANDEVU TÜRKİYE KUPASI'NDA
Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010'da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.
İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.
İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş'in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı'nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ DÖNEMİ
Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ve Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başındayken 6. kez karşılaşacak.
Avcı ve Güneş bu maçlarda 1'er galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda atılan gol sayılarında ise eşitlik durumu söz konusu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 5 maçta 7'şer kez fileleri havalandırdı.
AVCI-GÜNEŞ REKABETİ
İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:
|Tarih
|Kulvar
|Avcı'nın takımı
|Güneş'in takımı
|Skor
|3 Şubat 2010
|Türkiye Kupası
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-1
|10 Şubat 2010
|Türkiye Kupası
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|0-1
|20 Şubat 2010
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|0-0
|12 Aralık 2010
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-3
|15 Mayıs 2011
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-3
|17 Eylül 2011
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-0
|28 Kasım 2014
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Bursaspor
|0-0
|11 Şubat 2015
|Türkiye Kupası
|İstanbul B. Bld.
|Bursaspor
|1-1 (3-4 penaltılar)
|25 Nisan 2015
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Bursaspor
|1-4
|13 Eylül 2015
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|0-2
|14 Şubat 2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|2-2
|26 Kasım 2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|1-1
|30 Nisan 2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|3-1
|23 Ekim 2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|1-1
BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU
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