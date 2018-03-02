Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, Afrin Harekatı ile ilgili olarak, "Bu harekat Afrin'le sınırlı değil" dedi. Yıldırım, "81 milyon vatan evladı Afrin'de terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğin duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir" diye konuştu.
Yıldırım'ın açıklamaları:
Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 81 milyon vatan evladı Afrin'de terörle amansız mücadele veren Mehmetçiğin duasıyla yanlarındadır, onların destekçileridir.
1795'te kurulan 1834'te Mektebi Harbiye adını alan bu kurum silahlı kuvvetlerimizin en üst düzey ihtisas ve eğitim kurumudur. Üniversiteler, evrensel kültürle bilginin birleştirildiği yerlerdir. Üniversitelerimizin önemi son derece açıktır. Ülkemizin kalkınması, üniversitelerimizin bilgi üretmesine ihtiyaç var. Bu anlayışla gençlerimize güvenli bir gelecek hazırlamak, geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak için hükümetimiz olarak büyük reformlar gerçekleştirdik. Eğitimde fırsat eşitliğinin temin edilmesi için üniversitelerimize özel bir önem verdik.
Büyük bir azim ve kararlılıla yürüyoruz. Son 16 yılda Türkiye'yi tam 3 kat büyüttük. Bugün her şehrimizde üniversite var. Üniversitelerimizde yaklaşık 8 milyon gencimiz, eğitim öğretim görüyor. Bu sayı birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Vesayet odaklarının tarihe karıştığı bir devletin subaylarısınız. Hiçbir zaman unutmayın ki, taşıdığınız emanet ve sorumluluk vatandaşımıza aittir. Bu cennet vatan bugünlere hiç de kolay gelmedi. Sizler ülkemiz için güvenli bir geleceğin inşasında görev alacaksınız. Bilgi üreten, görev üreten Türkiye muasır medeniyetler seviyesine daha kolay yürüyecek.
AFRİN HAREKATI
Türkiye olarak bu sorunun, iç savaşın otorite boşluğunun en büyük bedelini ödeyen ülkeyiz. Bugün Afrin bölgesinde bizim mücadelemiz sadece ülkemizin sınırlarını güvence altına almak değil, aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini de korumak, bunun ötesinde de o bölgede, Suriye'de, Irak'ta yaşayan mazlum insanları terör örgütünün zulmünden kurtarmak. Bu harekat sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün, herhangi bir miat söz konusu değil. Bu harekatı Afrin'le sınırlı düşünmemiz de söz konusu değil. Nerede bir terör tehdidi varsa, orası bizim için bir hedeftir.
Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.
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