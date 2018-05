Başbakan Binali Yıldırım, İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde konuştu.

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Uluslararası örgütlerin aldığı tedbirlere rağmen dünyada hala 2 milyon 300 bin kişi iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu hala yüksek bir sayı. Türkiye olarak yüzde 38'lik bir iyileştirme yapmış olmamız işin bittiği anlamına gelmiyor. Daha fazla katedeceğimiz yol var. İyileştirmeye ihtiyaç var. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli düzenlemeler yaptık. 2012 yılında iş sağlığı, iş güvenliği kanununu AB kanununa uygun hale getirdik. Ulusal iş güvenliği sağlığı politikamızı bütün kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Eğitimde iş sağlığı ve güvenliği müfredata dahil edildi. İş kazalarının az olduğu hatta hiç olmadığı iş yerlerine yönelik yeni bir teşvik sistemini hayata geçireceğiz. Bunlar alınması gereken tedbirler.

Çalışanın her daim yanında olacaksın, her şey insan demektir. Onun için biz ne dedik 15 yıl önce insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanın olmadığı yerde hiçbir gelişme olmaz, her şey insanla başlıyor insanla devam ediyor, sonraki bir hususta bu kazalar olduktan sonra tepki olarak düzenlemeler yapıyoruz, sonra ipin ucunu da kaçırıyoruz. Halbuki bunu kaza sonrası değil uzun tecrübelerin birikimi olarak yapmak lazım.

Yakın zamanda iş kazalarının az olduğu hatta iş kazalarının hiç olmadığı işyerlerine yönelik yeni bir teşvik sistemini hayata geçireceğiz. Bunlar alınması gereken tedbirler ancak başta da söylediğim gibi ne kadar tedbir alırsanız alın eğer farkındalık oluşturamazsanız, insanalrın kendi hayatını önemser hale gelmesini sağlayamazsanız bunların hiçbir önemi yok.

Emniyet en önce gelir. Emniyet kabul edilebilir risk seviyesidir. Onun için ne yaparsak yapalım tedbiri elden bırakmayacağız. Hem iş yapacağız hem de tedbir alacağız. Bazen küçük tedbirler büyük felaketlerin önlenmesi için yeterli olabiliyor. Küçük tedbirsizlikler de büyük felaketlere neden olabiliyor. Dolayısıyla önemli ve hayati bir konudan bahsediyoruz.

Cahil cesur olur, üslubunca iş tutarsanız kazalara davetiye çıkarırsanız. Emniyet en önce gelir. Bazen küçük tedbirler büyük felaketleri önlüyor. Küçük tedbirsizlikler de büyük felaketlere neden oluyor. İş güvenliği, iş sağlığı ülkelerin kalkınma seviyesine bağlıdır. Kalkınan ülkeler iş sağlığı konularında çok daha fazla tedbirler alıyorlar. İş sağlığının da güvenliğinin de bir maaliyeti var. Bu maliyetin bazen rekabet nedeniyle gözardı edildiğine şahit oluyoruz. Gerek ticari hayatımızda, üretimde sanayide tecihlerimizi yaparken uluslararası kurallara uygun hareket edilip edilmediğinin göz önünde olması lazım. İş sağlığını tehlikeye atacak hareketlere teşvik etmiş oluruz. Bu da büyük bir vebal."

