Başbakan Binali Yıldırım: Ulaşımda hız felaket, iletişimde hız berekettir

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT'nin Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Maxx Royal Otel'de düzenlediği Uluslararası e-Ticaret Konferansına katıldı.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ulaşımda hız felaket, iletişimde hız berekettir. İnternet üzerinden işlenen suçlara bakın. Gerçek alemde işlenen suçlardan daha ağır suçlar sanal alemde işleniyor."

"Şu anda yapay zekayı konuşuyoruz. Bütün bunlar insanlığın geleceğini değiştirecek. Bütün ülkelerin taraf olduğu bilişim suçlarıyla mücadele başlığında küresel bir anlaşmaya ihtiyaç var."

"E- ticarette sınır yok, küresel bir iş, ülkemizde hukuki alt yapısı oluştu. İhracat hedeflerimizin gerçekleşmesini de kolaylaştıracak. Türkiye satın alma gücü olarak dünyanın 12. büyük ülkesi. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi konumunda. Dünyada küresel büyüme, istediğimiz düzeye gelmedi."

"Krize inat yatırıma devam sloganımız bu oldu. Reel ekonomiyi güçlendirecek tedbirlere öncelik verdik. Bugün dünyada son 10 yılda krizden dolayı büyük proje yapılmadı. 2008'den beri 10 mega proje var, bunların 6 tanesini Türkiye yaptı."

E-Ticaret Konferansı