Başbakan Yardımcısı Akdağ, MHP'li Akçay ile görüşecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenlemesiyle ilgili olarak MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay ile görüşecek.



ACİL EYLEM PLANI

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Habertürk TV'de katıldığı programda çocuğa yönelik cinsel istismara karşı 2018 yılı için acil eylem planı hazırladıklarını söylemişti.

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