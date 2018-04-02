Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, TRT Haber'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Bakan Işık, Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili soruya da yanıt verdi.

"ENİNDE SONUNDA ESKİ YERİNE TAŞINACAKTIR"

Işık, türbenin taşınmasına dair, "Zamanlamasını bilemem ama eninde sonunda Süleyman şah eski yerine taşınacaktır" yorumunu yaptı.

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