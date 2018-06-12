Başbakan Binali Yıldırım, Efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı topraklar olarak bilinen Amasya'da yapılan ve Şirin'e sevdası uğruna kilometrelerce uzunlukta dağları delerek su getiren Ferhat'ın isminin verildiği Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Amasya Ferhat Tüneli Açılışı'nda yaptığı konuşmada, "Gece demeden gündüz demeden çalıştık, çalıştık, ülkemizi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttük." dedi.

Yıldırım, "Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamayan bir Türkiye'den 15 yılda 400 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugün ülkemiz artık parmakla gösterilen ülkeler arasında yerini aldı. Büyük başarılar elde ettik ancak bunları kolay elde etmedik. Bir yandan milletimizin hayal ettiği, hasretle beklediği eserleri, hizmetleri bir bir yaparken diğer yandan da darbe girişimiyle, vesayet odaklarıyla ve kumpaslarla önümüze çıkan terör belasıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Elhamdülillah, geldiğimiz noktada ülkemiz terör belasından büyük oranda kurtulmuştur. 2008 yılında dünyada çok büyük bir kriz başladı. 2008'den 2018'e geçen 10 yıl içinde Türkiye, dünyada yapılan 10 tane mega projenin 6 tanesini yaptı. Türkiye'ye de bu yakışır. Adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette."

Yıldırım, "Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedik, elhamdülillah yurdumuz, topraklarımız içinde, hudutlarımız içinde terörü büyük ölçüde etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'yi eleştirerek, "Adaylığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne'ye giden, Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin, buradan ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

ŞEKER PANCARI ALIM FİYATINI AÇIKLADI

Başbakan Yıldırım, "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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