Başbakan Yıldırım'dan Oda TV'ye dava

Başbakan Binali Yıldırım'ın avukatı aracılığıyla Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "odatv.com" adlı internet sitesinde, 5 Kasım'da "Dünyayı sarsacak belgelerden Binali Yıldırım'ın iki oğlu çıktı", 8 Kasım'da "Oğlu Binali Yıldırım'ı dinlemedi mi?", 9 Kasım'da da "Böyle oğlum olsun 1 milyar borcum olsun diyecek" başlığıyla haberler yapıldığı belirtildi.

AA'nın aktardığına göre; Dilekçede, davalılarca neşredilen sanal yayın organlarıyla Başbakan Yıldırım ve oğulları hakkında yapılan haberler ile yurt içindeki ve yurt dışındaki Türk Vatandaşlarının, "tahrik, teşvik ve sansasyonel bilgilerle kışkırtılıp Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yöneticilerinin itibarlarına zarar verilmek istenildiği" ifade edildi.

İnternet sitesinin imtiyaz sahibi ile sorumlu haber müdürü aleyhine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

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