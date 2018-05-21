Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında, "Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı da büyük bir yanlıştır ve bu olayların tırmanmasında çok büyük payı olmuştur." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER