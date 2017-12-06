Son dakika haberi: Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore'nin başkenti Seul’den ABD Başkaın Trump’ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirecek, ihlal edecek bir açıklama yapacağı yönünde, bugün için bir duyum söz konusudur. Amerika, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu ifade ediyor veya İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ün tanınması ihtimalinden bahsediliyor. Öyle veya böyle bu iki durum da açıkçası hukuk dışı bir karar olacaktır ve bölgede var olan sorunları da iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştürecektir. Bu yüzden zaman varken, yol yakınken ABD Başkanı'nın bu yönde bir açıklama yapmaması hem bölgenin geleceği hem de küresel barış açısından hayati öneme sahiptir." dedi.

Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon ile görüşmesinde bölgesel konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma hevesi ve BM kararlarına, uluslararası hukuka aykırı kışkırtıcı davranışlarının sona erdirilmesinin ve diyalog yoluyla bölgede barışın sağlanmasının önemini ifade ettik. Türkiye olarak her zaman bu konuda Kore Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.

Güney Kore Başbakanı Lee ise konuşmasında, "Sayın Başbakan sizi aslında ilk defa gördüm ama sanki 10 yıllık yakın dost gibi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin, 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Türkiye'ye 3-2 mağlup olduğunu anımsatan Lee, "Yine de Koreliler o kadar sevinmişti ki çok ilginç bir durumdu." diye konuştu.

Görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal ve Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras hazır bulundu.

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