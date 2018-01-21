Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesi Afrin'de başlayan "Zeytin Dalı" harekatının oluşturdu.

"4 SAFHADA YAPILACAK, 30 KİLOMETRE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURULACAK"

İstanbul'da aralarında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in de bulunduğu medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın çok seri şekilde 4 safhada yapılacağını, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını açıkladı. Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Yıldırım, harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını da aktardı.

KARA HAREKATI 11:05'TE BAŞLADI, YARALI ASKER YOK

Başbakan Yıldırım, 11:05'te Gülbaba mevkiinden kara harekatının başladığını açıkladı. Yıldırım, şu ana kadar yaralı askerin olmadığını söyledi.

"BÖLGEDE 8-10 BİN TERÖR UNSURU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

İran'ın endişelerinin dikkate alınacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Terör temizlenene dek harekat devam edecek. Bölgede 8-10 bin terör unsuru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Uçaklarda akıllı bomba, yüzde 70 yerli silah kullanıldığını açıklayan Yıldırım, bir göç dalgası olması durumunda, sınır dışında iskan edileceğini ifade etti.

ABD ile ilgili olarak Yıldırım, "ABD'den yapmayın, etmeyin tavrı görmedik" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve üst düzey yöneticileri ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıya Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ, Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kurnaz da katıldı.

DAHA ÖNCEKİLERE GÖRE GENİŞ KATILIMLI BİR TOPLANTI

60 medya yöneticisinin yer aldığı toplantıda Başbakan Yıldırım'ın, medya temsilcilerine Türkiye'nin Afrin'de başlattığı "Zeytin Dalı" harekatı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bugün, daha önceki toplantılara göre daha geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

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