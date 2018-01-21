TSK, kara harekatını başlattı. Özel kuvvetler ve komandoların 2 noktadan sınırı geçtiği belirtildi. Tanklar ve askeri araçlar Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı. Başbakan Yıldırım, 11:05'te Gülbaba mevkiinden Afrin'e kara harekatının başladığını açıkladı.
TSK, AFRİN İÇİNDE 5 KİLOMETRE KAT ETTİ
AA'nın aktardığına göre, TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı.
4 KÖY KONTROL ALTINDA
Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO), Afrin harekatı kapsamında Azman, Şenkal, Adamanlı ve Balinli köylerini kontrolü altına aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu, köyleri tek tek ele geçiriyor. Raco kasabasında ilerleyen ÖSO birlikleri, Azman ve Şenkal köyünün ardından Adamanlı, Balinli köylerini kontrol altına aldı. DHA'nın aktardığına göre, Adamanlı köyünü ele geçiren ÖSO, 2 YPG'li teröristi de yakaladı.
SAVAŞ UÇAKLARI SABAH SAATLERİNDE HEDEFLERİ VURDU
AA'nın aktardığına göre, Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.
DİYARBAKIR'DAN YARIM SAAT İÇİNDE 12 SAVAŞ UÇAĞI KALKTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'ye yönelik dün başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' devam ederken, operasyona sağlanan hava desteğinin önemli merkezlerinden Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jes Üssü'nden bugün yarım saat içerisinde 12 adet F-16 savaş uçağı kalkış yaptı. Türkiye'nin Doğu hava sahasını korumak ile görevli 8'inci Ana Jet Üssü'ndeki hareketlilik saat 12.21'de başladı ve yarım saat devam ederken, savaş uçakları 2'şer olarak peş peşe havalandı.
TOP SESLERİ DUYULUYOR
Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi. Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.
AA: ÖSO GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BAŞLATTI
Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı.
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 21, 2018
TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.
Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.
Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.
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