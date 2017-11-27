Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım'ın, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ı Intercontinental Park Lane Otel'de kabul etti. AA'nın haberine göre; basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 45 dakika sürdü.

Kabulde, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç katıldı.

başbakan binali yıldırım

İngiltere Dışişleri Bakanı

johnson