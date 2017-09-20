Batı'nın 'son dakika planı' sonrası Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bağımsızlık referandumunu erteler mi?

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna 5 gün kala, Batılı güçlerin Erbil ve Bağdat'a sunduğu 'yeni alternatif plan', referendumun ertelenmesi ve süreçte uzlaşmaya varılma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
BBC Türkçe'nin görüştüğü Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakın farklı kaynaklar, Batılı güçlerin sunduğu yeni planın bir hafta önce önerilen plana göre nispeten de olsa daha olumlu olduğunu, planın yoğun olarak tartışıldığını söyledi.
Bu kaynaklara göre planda uzlaşılmazsa referendum gerçekleştirilecek ve kutlamalar yapılacak, ancak uzlaşma sağlanır ise bu da bir zafer olarak görülerek yine kutlanacak.
IKBY Başkanı Mesud Barzani, Salı günü Soran kentinde yaptığı mitinge Bağdat'a kendilerine bir plan sunması için 3 gün süre verdiğini söyledi.
Barzani bugün Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve referendum kararını eleştiren Goran (Değişim) Hareketi'nin kalesi konumundaki Süleymaniye kentindeki referendum etkinliklerine katılıyor.
Irak'ın Kürt Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un da Barzani'yle görüşmek üzere bugün Süleymaniye'ye gelmesi dikkat çekici bulunuyor.
Planı görüşmek üzere Erbil'den bir heyetin Bağdat'a gittiği belirtiliyor.
'Somut güvenceler'
Batılı güçlerin geçen hafta Kürt yetkililere sundukları ancak kabul edilmeyen plan ardından bu hafta içinde hazırladıkları yeni planın Kürtler açısından daha somut bazı güvenceler getirdiği belirtiliyor.
KDP'ye yakın kaynaklar, yeni planın, petrol gelirlerinin paylaşımı, bütçe kesintisi dahil bazı başlıklarda Erbil'in isteklerine nispeten daha yakın olduğunu iddia ediyor.
Bu kaynaklar, Kürt tarafının Batılı güçlerin plan kapsamındaki garantörlüğü konusunda ısrarcı olduklarını, bunun yanında olası uzlaşı durumunda bölge ülkelerinden de garantörler olabileceğini söylüyor. Aynı kaynaklara göre Batılı güçlerin önerdiği yeni alternatif planda uzlaşılması, Kürtlerin zaferi olarak değerlendirilecek ve karar kutlanacak.
IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Falah Mustafa Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Fransa ve Birleşmiş Milletler ile alternatif bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.
Bu arada Goran ve Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) partileri bugün yaptıkları ortak açıklamayla uluslararası toplumun referandumun ertelenmesi için yaptıkları çağrıyı desteklediklerini belirtti.
Türkiye, İran, Irak ve Suriye tepkili
IKBY, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gitme kararı almıştı.
Türkiye, İran, Irak ve Suriye referandum kararını eleştiriyor.
Başta ABD olmak üzere Batılı güçlerin büyük bölümü ise Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadeleyi sekteye uğratacağı gerekçesiyle, referendumun zamanlamasının yanlış olduğu eleştirisini yöneltiyor.
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