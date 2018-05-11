Batman'da 4 gün önce okula gideceklerini söyleyip, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki F.A. ile 15 yaşındaki A.K., Kapadokya'da bulundu. İnternette Kapadokya'dan fotoğraflar görüp merak ettiklerini belirten F.A., evden 5 bin 500 lira alarak arkadaşıyla Kapadokya turu yaptığını söyledi.

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