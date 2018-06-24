Batman'da, seçmenlerin tamamına yakını Almanya'da olduğu geçmiş seçim ve referandumda sadece 2 kişinin oy kullandığı merkeze bağlı Yolveren köyünde bu kez, seçmen sayısı arttı. Almanya'dan gelen vatandaşlarla birlikte köydeki seçmen sayısı 21'e çıktı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ise 8 çocuk, 13 torun sahibi 90 yaşındaki parkinson hastası Sabriye Şengezer'de bugün oyunu kullanan seçmenler arasında yerini aldı.
DHA'nın haberine göre, Batman merkeze bağlı Yolveren köyü muhtarı 80 yaşındaki Mehmet Alcu, daha önceki seçimler ve referandumda sadece eşi ile oy kullanırken, bu kez Almanya'dan gelen köylüleri ve akrabalarıyla birlikte sandık başına gitti. Ezidilerin yaşadığı Yolveren köyü Muhtarı Mehmet Alcu, çoğu seçmenin Avrupa'da olması nedeniyle önceki seçimlerde sadece eşiyle birlikte köyde evinin zemin katında kurulan 2252 nolu sandıkta oyumuzu kullanıyordu. Bu yıl 2 kişiden daha fazla seçmenle oy kullanmanın sevincini yaşadığını anlatan 40 yıllık Muhtar Alcu, "Ülkemize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
"SEÇMEN SAYIMIZ ARTTI"
79 Yaşındaki eşi Hane Alcu'nun rahatsızlığı nedeniyle referandumun ardından köyde yeniden sandık kurulmasıyla rahatladıklarını belirten Muhtar Alcu, "Köyde toplam 21 seçmenimiz var. Çoğu seçmen Avrupa'da ama bu yıl bir bölümünün gelmesiyle sandıkta oy kullanacak seçmen sayımız da arttı" diye konuştu.
Jandarma ekiplerinin eşliğinde sabah saatlerinde sandık görevlileriyle birlikte Batman'a 15 kilometre uzaklıktaki Yolveren köyünde 2252 nolu sandığı tahıl ambarı önünde kurduklarını belirten Sandık Başkanı Osman Güneş, "21 seçmenli köyde seçmenlerin bir bölümü Avrupa'da olduğu biliniyor. Ancak bu yıl oy kullanmak için Almanya'dan gelen seçmenler de var. Bu seçimde seçmen sayısı artacak. Önce sandık görevlileri oy kullandı. Ardından muhtar sandık başına geldi. Saat 17.00'ye kadar sandığı bekleteceğiz. Sakin bir ortamda oy işlemleri gerçekleşti. Seçmen sayısı az olduğu için en rahat sandıkta görev yapıyoruz" diye konuştu.
Almanya'da yaşarken yaz tatili için ailesiyle birlikte memleketine geldiğini anlatan Cengiz Kiy, "Yıllardır Almanya'da yaşıyorum. Her şeyden önce seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Almanya'da yaşıyoruz ama bir ayağımız da hep burada oldu. Amcam Mehmet Alcı, 40 yıldır köy muhtarlığını yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen bu görevi çok iyi sürdürüyor. Bu yıl Almanya'daki ailelerimizle birlikte geldik. Oyumuzu burada kullanıyoruz. Köyün yol ve altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Kısmet olursa köyde 2 katlı bir ev yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
90 YAŞINDAKİ PARKİNSON HASTASI BASTONLA OY KULLANMAYA GELDİ
Bu arada, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi, 13 torun sahibi 90 yaşındaki parkinson hastası Sabriye Şengezer, oy kullanmaya çocuklarının yardımı ve bastonuyla geldi. Karakoçan ilçesindeki Fatih Ortaokuluna sabah erken saatlerde çocuklarının yardımıyla gelen Sabriye Şengezer, kapalı kabinde kullandığı oyunun içerisinde bulunduğu zarfı daha sonra da şefaf sandığa attı. Bastondan aldığı destekle yürüyen Şengezer, 1017 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra yine çocuklarının yardımıyla evine gitti.
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