Bayburt'ta ilkokul öğrencisini darp ettiği ileri sürülen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, yaptığı açıklamada, Şehit Nevzat Kaya İlkokulu birinci sınıf öğretmeni A.S'nin, 19 Mart Pazartesi günü farklı sınıfta öğrenim gören B.K'yı tokatlayarak darp ettiğini söyledi.



Öğle tatilinde evine giden 1-B sınıfı öğrencisi B.K'nın yüzündeki morlukları gören ailesinin, öğrenciyi Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürerek darp raporu aldığını belirtti. Can, ailenin bu raporla daha sonra Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğunu ifade etti.



Can, konunun kendilerine intikal ettirilmesi üzerine Bayburt Valiliği'nden alınan onayla öğretmen hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını dile getirdi. Can, öğretmenin açığa alınmasıyla ilgili Valilik görüşünün beklendiğini kaydetti.

