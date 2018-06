Birleşik Krallık’taki 4 ülkeden biri Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast, ülkenin en büyük şehri. Ancak öyle kalabalık sanmayın. Nüfusu yaklaşık 300 bin. Yakın geçmişi sıkıntılarla dolu ama o zor günleri son 20 yılda atlatmış. Şimdi, hem doğal güzellikleri, hem tarihi hem de ufak pubları ve alışveriş imkânlarıyla ziyaret edilebilecek şirin bir yer. 2016’da Belfast’ta bir Erasmus öğrencisi olarak 4 ay geçirdim. Jordanstown’da Ulster Üniversitesi’nin kampusunda konaklıyordum. Okulun 200 metre ilerisinden bindiğim trenle 20 dakikada şehir merkezine ulaşmak mümkündü. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

Şehrin merkezindeki Donegall Meydanı’nda yer alan Belfast Belediye Sarayı, bir nevi buluşma noktası. 1906’da yapımı tamamlanan saray, özellikle Aziz Patrik Günü gibi özel günlerde rengârenk aydınlatılıyor. Şehir küçük olduğu için, buradan gezilecek çoğu yere yürüyerek ulaşmak mümkün. Merkeze yakın bir diğer lokasyon Botanik Bahçesi ve içerisindeki Doğal Tarih Müzesi. Ulster Müzesi, Kuzey İrlanda’nın en büyük müzesi...

TİTANİC’İ YAŞAYIN

Tarih turizmi bununla sınırlı değil. Belfast’ın en orijinal binalarından biri, deniz kenarındaki şimdi Titanic Quarter ismi verilen Queen Adası’nda. Burası, Titanic’in inşa edildiği alan. Gemi yapımcıları Harland and Wollf’un 2 önemli gemisi Titanic ve Olmypic burada yapılmış. Eğer Titanic’e meraklıysanız, hakkında her şeyi bulabileceğiniz bir Titanic müzesi sizi bekliyor. Biraz yakınında ise ilginç bir yapı var; şehrin neredeyse her yerinden görünen 2 devasa vinç... 1969’da dönemin en büyük gemi yapımcılarından olan Harland and Wolff’un 1969’da yaptığı vinçler, Belfast’ın gemi inşası için zorlu yıllarında bir umut simgesi olarak görülmüş ve şu anda da koruma altında. Öyle ki pek çok hediyelik dükkânında vinç magneti dahi görmeniz mümkün.

Ziyaret edebileceğiniz tarihi duraklardan biri de 12’nci yüzyılda yapılan Belfast Kalesi... Sahilde Antrim Caddesi’ndeki kale, şehir merkezinin biraz dışında kalıyor. Bir de Belfast’in sıkıntıda olduğu 1960-1998 arası yıllar var. Bu dönemde Belfast’da şiddetli çatışmalar yaşanmış. ‘Kuzey İrlanda’ sorunu adı verilen bu olaylarda, 3 bin 500 kişi öldüğü söyleniyor. Olaylardan dolayı şehir, Britanya’nın az gelişmiş şehirlerinden biri olarak kalmış. Katolik olan Cumhuriyetçiler, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti’nin birleşmesini isterken, Protestan Birlikçiler İrlanda’nın Birleşik Krallık içinde kalmasını istiyorlardı. 1969’da iki grubun mahallelerinin arasına “Barış Duvarı” yapılmış. Duvarın ayırdığı iki tarafa tur düzenleyen şirketler var. Grafitilerle dolu duvar yaklaşık 34 km... Dolaşmaktan yorulanlar, yorgunluğunu soğuk bir İrlanda birasıyla atıyor. Pek çok yerel pubda, hem craft hem de İrlanda’nın siyah biraları çok meşhur.

110 Game of Thrones’un Kuzey İrlanda ekonomisine yaklaşık 110 milyon sterlin katkısı var.

GAME OF THRONES’UN TOPRAKLARI

Belfast’ta yaşarken, Game of Thrones’un çekildiği alanları da kapsayan, kuzey sahil turuna katıldım. Bu arada dizinin Kuzey İrlanda ekonomisine yaklaşık 110 milyon sterlin etkisi olduğu söyleniyor. Okyanusa kıyısı olan yemyeşil kuzeyi dolaşmadan dönmeyin.

Sahil şeridi boyunca takip edilebilecek bir güzergâhla, meşhur Carrick-a-Rede Rope köprüsünü, bir doğa harikası, volkanik kökenli bazalt jeolojik bir yapı olan Giant’s Causeway yani Devler Kaldırımı’nı ziyaret edebilirsiniz. Burası UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde; yaklaşık 40 bin tane bazalt sütundan oluşuyor. Ardından Dunluce Kalesi’ni ziyaret edip hoş bir sahil kasabası olan Portrush’ı görebilirsiniz. Bu rota boyunca pek çok ufak kasabayla karşılaşacaksınız. Uyarmakta fayda var, neredeyse her gün yağmur yağıyor ve güneş çıktığında halk için bu, başlı başına bir mutluluk sebebi. Ve son olarak Belfast’a gidiş, Londra aktarmalı...

YAPMADAN DÖNMEYİN

✔ İrlanda kahvaltısı

✔ ‘Barış Duvarı’nı görmek

✔ Şehir merkezinde sakin vakit geçirmek

✔ Uygun fiyata, Boojum’da burrito yemek

✔ Oueen’s Üniversitesi

✔ Belfast’ın dışında bir kuzey rotası ve Devler Kaldırımı

✔ Vaktiniz varsa Divis ve Black Dağı’na tırmanıp şehir manzarası izlemek

İzlenebilir:

✔ Made in Belfast, Game of Thrones

✔ ‘71, Açlık, Cennette Beş Dakika

Okunabilir:

✔ TransAtlantik - Colum McCann, Yarım Kalmış Bir Şarkı - Denis O’Hearn