‘Benim İstanbul’um’ görücüye çıktı

2014 yılından bu yana fotoğraf sanatçısı Niko Guido ile birlikte İstanbul’u fotoğraflayan Murat Ekşioğlu’nun ilk kişisel sergisi “Benim İstanbul’um”, sanatseverlerle buluştu.

Şişli'de özel bir hastanenin Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi açılışına özel bir hastanenin Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı, Prof. Dr. Emel Ekşioğlu Demiralp, hastane yönetimi, çok sayıda doktor ve sanatsever katıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul’un farklı bölgelerinde farklı zamanlarda çekilen 20 fotoğrafın satışından elde edilen gelir, Organ Nakillerini Destekleme Derneği’ne (ORDES) bağışlanacak. Sergi açılışında konuşan Murat Ekşioğlu, “Fotoğraflarımın sosyal sorumluluk projesinde kullanılması hayalimdi ve bunu ilk defa kişisel fotoğraf sergimle gerçekleştiriyorum. Bu fotoğraflar insanların ev ve işyerlerini süslediği kadar ORDES’e yapılacak yardımla benim açımdan büyük gurur verici” dedi. Benim İstanbul’um sergisi 15 Haziran’a kadar gezilebilecek.

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