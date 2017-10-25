Benzinli ve dizel araçları teker teker yasaklıyorlar

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ALMANYA

Almanya da bu konuda niyetini belli eden ülkeler arasında yer alıyor. Henüz diğer ülkeler gibi belirli bir tarih telaffuz edilmese de, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bu yönde bir niyetlerinin olduğunu ve temiz yakıtlı araç yaklaşımını doğru bulduğunu belirtmişti.