Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, dünyada ilk kez, göz kapağı düşüklüğü bulunan 3 yaşın altındaki bebekteki sorunun, bacağından alınan dokunun nakledilmesiyle giderildiğini bildirdi.
Göz kapağı düşüklüğü tedavisinde daha önce ''uçurtma kuyruğu'' yöntemini geliştiren Evereklioğlu, ailesinin bu şikayet ile getirdiği 22 aylık Berkay Gostak'a özel bir hastanede söz konusu tedaviyi uyguladı.
Evereklioğlu, dünyada 3 yaş altındakilerin göz kapağı düşüklüğü ameliyatında, hastanın kendi dokusundan faydalanılmadığını belirtti. Gerçekleştirdikleri operasyon ile 22 aylık bir bebeği, kendi dokusunu kullanarak ameliyat ettiklerini bildiren Evereklioğlu, böylece bebeğin görme yetisini düzelttiklerini söyledi.
Berkay bebek getirildiğinde göz kapağı düşüklüğünün ileri düzeyde olduğunu anlatan Evereklioğlu, şunları kaydetti: "Çocuk, çoğu zaman başını kaldırmakta zorlanmakta ve etraftaki cisimlere bakmakta imkansızlık yaşamaktaydı. Dünyada 3 yaş üstündeki hastalara bacaktan parça alma ameliyatı zaten yapılmaktadır fakat 3 yaş altı bebeklerde, bacaklarının kısa olmasından dolayı bu ameliyat kendi dokusu kullanılarak değil de sentetik başka materyaller ile örneğin silikon gibi iplikler, lastikler kullanılarak yapılmaktadır. Biz de dünyada ilk defa 22 aylık bir bebeğe kendi bacağından bir doku alarak her iki göz kapağına yine kendimize ait olan uçurtma kuyruğu tekniğiyle naklettik. Böylece üst kapaklarını kaldırdık. Dolayısıyla dünyada ilk defa kendi dokusundan bir parça olduğu için vücudundan herhangi bir atılma riski olmadan uzun süreli belki de ömür boyu kullanabileceği üst kapaklarının kaldırılmasını sağlamış olduk."
Ameliyat yöntemiyle ilgili de bilgi veren Evereklioğlu, "Bebekten 3,5 santimetre uzunluğunda 1 santimetre eninde parça aldık ve buna uçurtma kuyruğu tekniğini uyguladığımızda 5 parçaya uzatma ve birbirine ekleme şansımız oldu. Dolayısıyla toplamda 18 santimetrelik faselato dokusu elde ettik. Bu faselato dokusunu ikiye bölerek 9 santimetresini sağ, 9 santimetresini sol gözüne kullanarak ameliyatımızı başarıyla tamamladık" diye konuştu. Anne Fatma Gostak da tedaviden memnun kaldıklarını belirterek, "5 aylıkken göz kapağı düşüklüğü teşhisi koydular. O zamandan beri mücadele ettik. Sonunda mutlu sona eriştik" dedi.
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