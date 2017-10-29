Beşiktaş Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman? BJK Monaco maçı saat kaçta?

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Ligin 3. haftasında Monaco deplasmanına konuk olan ve buradan 2-1 skorlu galibiyetle evine mutlu dönen Beşiktaş, ligin 4. haftasında rakibini evinde ağırlayacak. Beşiktaş, Monaco maçından galibiyetle ayrılarak gruptaki namağlup serisini sürdürmek isteyecek. Peki, Beşiktaş-Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Monaco maçı 01 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park’da oynanacak dev mücadele Tvibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Fransız temsilcisi As Monaco ile karşılaşacağı maçın biletleri 30 Ekim Pazartesi saat 11.00 itibariyle genel satışa sunulacak. İşte Beşiktaş-Monaco maçı bilet fiyatları;
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Monaco ile çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antremanla ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak uygulandı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz, grubun ilk maçında Portekiz ekibi Porto'yu 3-1 mağlup ederek 3 puanı almayı başardı. 26 Eylül'de oynanan grubun ikinci maçında Almanya temsilcisi RB Leipzig'i deplasmanda 2-0 yenmesini bilen Beşiktaş, 17 Ekim'de ise Monaco deplasmanına konuk oldu ve buradan 2-1 galibiyetli skorla ayrılarak 3'te 3 yaptı. Temsilcimiz, çarşamba akşamı oynanacak Monaco maçından da galibiyetle ayrılarak 4'te 4 yapmak istiyor.
Beşiktaş, G Grubu'nda 9 puanla liderliğini korurken, RB Leipzig 4 puanla 2., Porto 3 puanla 3., Monaco ise 1 puanla 4. sırada yer alıyor.
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