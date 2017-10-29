Beşiktaş Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman? BJK Monaco maçı saat kaçta?

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Ligin 3. haftasında Monaco deplasmanına konuk olan ve buradan 2-1 skorlu galibiyetle evine mutlu dönen Beşiktaş, ligin 4. haftasında rakibini evinde ağırlayacak. Beşiktaş, Monaco maçından galibiyetle ayrılarak gruptaki namağlup serisini sürdürmek isteyecek. Peki, Beşiktaş-Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

BEŞİKTAŞ-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Monaco maçı 01 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park’da oynanacak dev mücadele Tvibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-MONACO BİLET FİYATLARI

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Fransız temsilcisi As Monaco ile karşılaşacağı maçın biletleri 30 Ekim Pazartesi saat 11.00 itibariyle genel satışa sunulacak. İşte Beşiktaş-Monaco maçı bilet fiyatları;

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL

BEŞİKTAŞ'TA MONACO MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Monaco ile çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antremanla ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak uygulandı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. İstasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 4'TE 4

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz, grubun ilk maçında Portekiz ekibi Porto'yu 3-1 mağlup ederek 3 puanı almayı başardı. 26 Eylül'de oynanan grubun ikinci maçında Almanya temsilcisi RB Leipzig'i deplasmanda 2-0 yenmesini bilen Beşiktaş, 17 Ekim'de ise Monaco deplasmanına konuk oldu ve buradan 2-1 galibiyetli skorla ayrılarak 3'te 3 yaptı. Temsilcimiz, çarşamba akşamı oynanacak Monaco maçından da galibiyetle ayrılarak 4'te 4 yapmak istiyor.

Beşiktaş, G Grubu'nda 9 puanla liderliğini korurken, RB Leipzig 4 puanla 2., Porto 3 puanla 3., Monaco ise 1 puanla 4. sırada yer alıyor.

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