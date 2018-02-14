Sevgililer Günü'nde eşinin "beyaz atlı prens" hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'dan beyaz at getirten Öğüt, ata binerek eşinin iş yerine gitti.

AA'nın haberine göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi akşamı evlendiklerini söyleyen Öğüt, balayına gidemediklerini ve eşinin hiçbir hayalini gerçekleştiremediğini belirtti.





"Beyaz atlı" Sevgililer Günü sürprizi



























"Beyaz atlı" Sevgililer Günü sürprizi

Eşi Berna Öğüt’ün 2011'de Kızılay Kumrular Sokak'taki terör saldırısında sivil gazi olduğunu aktaran Umut Öğüt, kötü günler geçirdiklerini ama bugün birçok şeyi geride bıraktıklarını söyledi.

"Eşim çok küçükken annesine 'Beyaz atlı presimi bekliyorum' dermiş. Bunu evlenirken yapacaktım, yapamadım. Şimdi iş yerine gideceğim ve beyaz atlı prensi gelmiş olacak." diyen Öğüt, daha önce hiç ata binmediğini, bunu ilk defa deneyeceğini anlattı.

Eşini beyaz at üstünde, elinde kalpli kırmızı balonlarla görünce büyük şaşkınlık yaşayan Berna Öğüt, "Çok heyecanlıyım. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdi. Beyaz atlı prens her genç kızın hayalidir. Çok seviyorum onu. Eşimin bugün için bir şey yapmasını beklemiyordum. Çok şaşırdım. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun." dedi.

Beyaz atından inerek eşinin önünde diz çöken Umut Öğüt'ün son sürprizi ise eşine hediye ettiği tek taş yüzük oldu.

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