Kudüs krizi, Kuzey Kore ile nükleer çekişmeler yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın başı porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişki yaşadığı iddialarıyla dertte... Geçmişte ilişki yaşadığı iddialarına her gün bir yenisi eklenmiş, Daniels önceleri bu iddiaları yalanlamış, Trump'ın avukatı Michale Cohen, porno yıldızına 'sus payı' olarak kendi cebinden 130 bin dolar verdiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Stormy Daniels cephesinden 'Gizlilik anlaşması'na uyulmadığı gerekçesiyle Trump'a dava açıldı.

Trump'ın avukatı Michael Cohen ödemeyi doğrulasa da, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ödenen paranın Trump'ın bilgisi dahilinde olduğu iddialarını reddetti. "Bu konuyla ilgili Sayın Başkanla konuştum. Daha önce de belirttiğim gibi bu dava zaten tahkimde kazanılmıştı ve başkanın ödeme yapıldığına dair herhangi bir bilgisi de yok. Kendisi tüm bu iddiaları reddediyor" açıklamasında bulundu.

ABD medyası ise, Cohen'in Başkan Trump için neden böyle bir fedakarlık yapmış olabileceğini konuşuyor.

Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, "Bence bir avukatın, müvekkilinin bilgisi olmadan kendi başına bu tür bir müzakereye ve bu tür anlaşmaya gireceği fikri doğrusu oldukça gülünç" demişti.

Beyaz Saray'a yakın bir kaynağın CNN'e yaptığı açıklamada, Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders'ın, Donald Trump'ın porno yıldızıyla ilişki iddialarına yönelik soruları yanıtlamasından dolayı oldukça mutsuz olduğu söylendi.

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