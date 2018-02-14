ABD Başkanı Donald Trump'ın porno sektöründe Stormy Daniels olarak bilinen Stephanie Clifford ile ilişki yaşadığı iddia edilmiş, geçmiş yıllarda Clifford da çıktığı bir yayında yaptığı açıklamalarla bu iddiaları yalanlamamış, ancak sus payı olarak para aldığı iddialarına itiraz etmişti. Trump’ın avukatı Michael D. Cohen, 130 bin dolar sus payı ödediğini itiraf etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın evliyken ilişkiye girdiği iddiaları üzerine Stephanie Clifford, bir açıklama yayımlayarak, "İddia edilen ilişkinin tarafı olması gereken kişilerden her biri, böyle bir ilişkinin varlığını 2006, 2011, 2016, 2017'de yalanladı ve şimdi 2018'de de yalanlıyor. Yalanlamamın sebebi, yurtdışında çıkan tabloid gazetelerin duyurduğu gibi bana 'sus parası' ödenmiş olması değil. Yalanlıyorum, çünkü böyle bir ilişki hiç olmadı" demişti.

Ancak Cohen, bu paranın ne Trump organizasyonu ne de Trump'ın başkanlık kampanyası için yapılan bağışlardan verilmediğini, kendi cebinden verdiğinin altını çizerek, yaptığının hukuk çerçevesi içinde olduğunu belirtti.

Trump'ın avukatı 10 Ocak'ta, Clifford'ın imzasının olduğu ve "Trump'la ilişki iddialarının reddedildiği" bir mektubu açıklarken, söz konusu mektuptan kısa bir süre sonra "In Touch" adlı haftalık dergiye röportaj veren Clifford ise "Trump'la 2006 yılında ilişki iddialarının doğru olduğunu" söylemişti.

Özellikle Rusya soruşturması kapsamında zor günler geçiren Trump'ın, aynı zamanda hakkında çıkan yasak ilişki ve cinsel taciz iddialarıyla kamuoyundaki desteğini biraz daha kaybedebileceği belirtiliyor.

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