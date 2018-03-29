Beyaz Show konukları belli oldu

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla her hafta Cuma gecesi ekrana gelen Beyaz Show'un bu haftaki konukları da belli oldu. Sürpriz isimlerin yer aldığı Beyaz Show konukları, Beyaz Show'un Twitter hesabından duyuruldu. Peki Beyaz Show konukları kimler? İşte 30 Mart Cuma Beyaz Show konukları...

BEYAZ SHOW KONUKLARI

Yıllardan beri ekrana gelen ve Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla izleyiciyle buluşan Beyaz Show'un bu haftaki konukları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Beyaz Show'a bu hafta Seren Serengil, Rafet El Roman, Cengiz Semercioğlu, Ümit Erdim, Bilgehan Demir ile Amerikan Güreşi Yıldızları ve Güldüy Güldüy Show Çocukları konuk olacak.

BEYAZ SHOW GEÇEN HAFTANIN KONUKLARI

Beyaz Show'un 23 Mart 2018 Cuma akşamı ekrana gelen bölümüne Türk popunun efsane ismi Fatih Erkoç, "Siyah Beyaz Aşk"ın Aslı’sı Birce Akalay, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sosyal medyada büyük hayran kitlesi olan şarkıcı Oğuzhan Uğur ve ünlü oyuncu Deniz Cengiz konuk oldu.

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