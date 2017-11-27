Beyin damarlarındaki balon: Anevrizma

Halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizma; şiddetli baş ağrısı, çift görme veya göz kapağı düşüklüğü gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Genellikle hiç belirti vermeden ilerleyen bu balon patladığı zaman beyin kanamasına neden olarak felç, koma hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor. Beyindeki bu bombaya erken müdahale etmek ise hayat kurtarıyor. HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mert Köroğlu, anevrizmalar, sorunla ilgili alınması gereken önlem ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
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Beyin zarları arasında oluşan kanamanın en sık rastlanan nedeni olan anevrizma, halk arasında ‘baloncuk’ olarak da biliniyor. Kan basıncına dayanıklı olan damar duvarlarının çeşitli nedenlerle zayıflaması, üzüm tanesine benzer şekilde çıkıntı yaparak anevrizma oluşumuna zemin hazırlıyor. Anevrizmanın tam olarak
neden kaynaklandığı bilinmemekle birlikte damar duvarındaki doğumsal bozukluklar ve yüksek tansiyon sorunun oluşumunda çok önemli rol oynuyor. Baloncuk doğuştan olabileceği gibi daha sonradan yaşanan travma, tümör veya enfeksiyon gibi nedenlere bağlı olarak da gelişebiliyor.
BİRDEN FAZLA SAYIDA OLABİLİR
Anevrizma büyüdükçe damar daha ince ve zayıf hale geliyor. Genellikle tepe noktasından yırtılan ve kanamaya neden olan anevrizmaların birçoğu 6 mm. çapına ulaşana kadar patlamıyor. Buna rağmen beyin kanaması geçiren hastalarda yapılan araştırmalarda 5 mm ve daha küçük anevrizmaların da kanadığı görülüyor. Toplumda anevrizmaya bağlı beyin kanaması 100 binde 6-12 sıklığında görülürken, 4 hastadan 1’i 24 saat içinde yaşamını yitirebiliyor. Anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçiren hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde birden fazla anevrizma saptandığı belirtiliyor.
BU BELİRTİLER HAYAT KURTARIYOR
Anevrizmanın en sık görülen belirtisinin stres, migren ya da sinüzite bağlı yaşananlardan farklı olarak ortaya çıkan ani ve çok şiddetli baş ağrıları olduğu belirtiliyor. Baş ağrısının dışında
* Görme sinirine ait felçler
* Göz kapağında düşme
* Çift görme ve sonradan gelişen şaşılık
* Geçici uyuşmalar
* Yutma bozuklukları da bu sorunun bilinen belirtileri arasında yer alıyor.
KABIZLIK VE HAPŞIRMAYA DİKKAT!
Daha önce yaşanmamış tarzda şiddetli ve 1 dakika gibi kısa sürede en yüksek şiddetine ulaşan baş ağrısı patlayan anevrizmanın habercisi olabiliyor. Özellikle yüksek efor isteyen spor, ağır yük kaldırma ve cinsel aktivite sonrası ortaya çıkan baş ağrılarının dikkate alınması gerekiyor. Kabızlık, ıkınma, hatta hapşırma bile kafa içi basıncı artırarak anevrizmanın patlamasına neden olabiliyor.
DOĞUM SIRASINDA RİSK
Çocukluk çağında nadiren ortaya çıkan anevrizmanın görülme sıklığı 25 yaş sonrasında giderek artarken, 50-60 yaş arasının en riskli dönem olduğu belirtiliyor. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülüyor. Tedavi edilmeyen bir anevrizmayla doğuma giren anne adayını ölümcül tehlikeler bekliyor. Özellikle normal doğum esnasında ıkınmadan dolayı kafa içi basıncı yükseleceği için anevrizmanın sızıntı yapma ya da patlama olasılığı artıyor.
BAHAR AYLARI DAHA TEHLİKELİ
Anevrizmaların ne zaman, ve nerede patlayacağı bilinmiyor. Bununla birlikte ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş dönemlerinde anevrizma kanamalarına daha sık rastlanıyor. Bu aylarda yaşanan ani ve şiddetli baş ağrıları gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Her anevrizma kanamaya neden olmamakla birlikte
* 40-50 yaş arası
* Bulunduğu bölge ve büyüklüğü
* Anevrizmanın üzerinde küçük başka bir baloncuğun varlığı kanama olasılığını artırıyor.
BELİRTİ VERİYORSA ŞANSLISINIZ
Anevrizmalar hiçbir belirti vermeden de patlayabiliyor. Belirtilerin bir veya birkaçının ortaya çıkması patlamadan önceki müdahale şansını artırıyor. Bu hastalarda beyin tomografisi ve MR gibi tetkiklerde anevrizmanın varlığı belirlenebiliyor. Yapılan tetkiklerde hastalarda anevrizma olduğuna dair şüphe oluşursa BT, MR anjiyografi ve DSA denilen beyin anjiyosu gibi ek incelemeler yapılıyor.
PATLAMADAN DA ZARAR VEREBİLİR
BEYİN damarlarında oluşan büyük anevrizmalar kanamadan da zarara yol açabiliyor. Beyin sapında yerleşen anevrizma bu
bölgeye baskı uygulayarak yutma fonksiyonunun bozulmasına hatta solunumun durmasına neden olabiliyor. Nadir de olsa büyük anevrizmalarda pıhtı oluşabiliyor ve bu pıhtının içinden kopan parçalar beyin damarlarını tıkayarak inmeye sebebiyet verebiliyor.
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